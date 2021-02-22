ФОТО ⟩ Как выглядит младшая дочь Маши Распутиной

На фотографии и мать, и дочка буквально светятся от счастья. Кадр получился очень милым. Как известно, Распутина просто обожает свою дочь.

Напомним, что младшую дочь Мария Распутина родила от второго мужа – бизнесмена и продюсера Виктора Захарова. Сейчас Марии Захаровой уже двадцать лет. У звездной исполнительницы также есть старшая дочь. Девушку зовут Лидия. Своей сестры она старше на 15 лет. Отцом девушки является первый муж Марии Распутиной Владимир Ермаков. В свое время именно он продюсировал яркую исполнительницу и помог ей завоевать любовь и уважение взыскательной публики.