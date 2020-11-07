Одно из самых страшных преступлений в истории Эстонии: мужчина расчленил тело любовницы и выкинул куски за латышскую границу

Вскоре выяснилось, что Вольдемар Линк знал секрет. Ему было известно, что у Аркадия Карклина был роман со своей служанкой Мари Силлинг. Но Силинг забеременела, что не понравилось Карклину. Он потребовал, чтобы женщина сделала аборт, но Мари не согласилась.

После этого Аркадий вместе с друзьями стали угрожать Мари убить ее. Мари была не глупа – она рассказала о происходящем подругам и семье. Мари написала своей сестре Агнии, что забеременела от Аркадия Карклина и что тот угрожает убить ее. В качестве решения Мари Силинг планировала сменить работу, хотя пообещала потребовать алименты от Аркадия. Но вдруг Мари исчезла...

Слухи набирают обороты

Слухи о том, что Карклин убил Силинг, не заставили себя долго ждать. Вольдемар Линк говорил, что в ночь на 4 октября 1932 года он слышал крики о помощи и шум со стороны латвийской границы. Он даже подошел к Карклину и посоветовал мужчине признаться в преступлении, и пригрозил сам сообщить об этом в полицию. Помимо Линга, об убийстве знал пастух Карклина Николай Каск (брат Карла).

Полиция выяснила, что у Карклина был план устранить Линка, чтобы он не говорил слишком много. Карклин намеревался убить Линка раньше, но случайно, возможно, по сговору с Каском, пришел на помощь и смог осуществить свое намерение в четверг вечером, когда Каск пришел купить у него животное и сказал, что Линк был с ним.

По пути домой Карклин выполнил свое намерение, сначала выстрелив из револьвера, затем схватив топор и положив конец жестокому кровопролитию. Револьвер принадлежал Карлу Каску – он одолжил его Карклину несколько дней назад.

7 марта 1934 года состоялся суд, на котором Аркадий Карклин был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство Вольдемара Линка.

Секрет Мари Силлинг разгадан

Но что случилось с пропавшей служанкой Мари Силинг? Ее история чуть не забылась, но восемь месяцев спустя, в мае 1933 года, латвийская полиция обнаружила человеческие кости и различные предметы одежды в лесу примерно в 2,5 километрах от границы с Эстонией, в деревне Киусуметса, волость Орайыэ. Там же была обнаружена завязанная веревкой горловина мешка, в которой лежали волосы женщины и вязаная шапка.

Все это было разбросано по полусгнившему пню. Благодаря найденным вещам, Агния Силинг поняла, что они принадлежали ее сводной сестре Мари Силинг. Латвийские судебные органы установили, что найденные человеческие кости принадлежали женщине. Также было установлено, что тело было принесено в пень в мешке и спрятано под обломками и мхом. Зимой животные разорвали мешок на части и съели мясо с трупа.

Особенно отвратительным было то, что у женщины не было ног – труп разрубили топором.

Тело было найдено всего в 1,2 км от фермы Лалли, где раньше жила и Мари Силинг, и брат владельца фермы Аркадия Карклина.

«Одно из самых страшных преступлений в истории судов Эстонии»

Суд над Аркадием Карклином по делу об убитой состоялся в Пярнуском районном суде 22 февраля 1935 года, в пятницу, и продолжался до вечера. В общей сложности было вызвано 34 свидетеля, которые представили отношения обвиняемого и Мари Силлинг в очень мрачных тонах.

Однако очевидцев убийства не было, и никто не мог с уверенностью сказать, что убийцей был Аркадий Карклин. В качестве судьбоносного свидетеля был лишь факт убийства Вольдемара Линка, которого он убил 11 ударами топора, потому что Вольдемар сказал, что он знает, как и кто убил Мари Силинг. Сам Аркадий Карклин не признавал своей вины.