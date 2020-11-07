Одно из самых страшных преступлений в истории Эстонии: мужчина расчленил тело любовницы и выкинул куски за латышскую границу

В октябре 1932 года 32-летняя горничная Мари Силинг бесследно исчезла на эстонско-латвийской границе в Пярнуском уезде, в волости Орайыэ. Вскоре, однако, был раскрыт кровавый заговор, связанный как с любовью, так и с предательством, но, к сожалению, также с трупами и жестокостью.
24 ноября 1932 года был четверг. Погода стояла ветреная и холодная, температура колебалась от нуля до трех градусов. Однако холода благоприятны для ведения лесного хозяйства, поэтому местные жители Вольдемар Линк и Карл Каск воспользовались хорошей благоприятной погодой и весь день провели в лесу, пишет Sõbranna.ee.
Вечером они пошли домой. У мужчин были еще дела – им надо было сторговаться насчет теленка. Вольдемар пришел к Карлу, потому что последний отчаянно нуждался в деньгах, и у него был один лишний теленок.
В игру вступил третий мужчина, 24-летний обэстонившийся латыш Аркадий Карклин, который тоже хотел продать теленка. Вольдемар остался у Карла Каска, пока тот ходил узнавать о цене животного. Вольдемар Линк и семья Карклинов не ладили, потому что они подозревали Карклина в поджоге их фермы. К сожалению, доказательств вины было мало, но это не помешало отцу Аркадия, Карлу Карклину, пригрозить Вольдемару расправой.
В тот вечер Вольдемар Линк сидел у Каска и ждал, пока тот не вернется от Карклиных с теленком. Вольдемару нужно было перепродать теленка, чтобы оплатить расходы на суд. На следующий день он собирался в город, ведь у него были дела в Пярнуском суде. Кроме того, Вольдемар планировал зайти в полицию, потому что он кое-что слышал.
Судьбоносный путь домой
Когда Карл вернулся, он и Вольдемар заключили сделку по продаже телят, и Вольдемар отправился на свой хутор, который был совсем недалеко.
К сожалению, он не вернулся домой – за деревом у дороги был убийца, чьи прицельные пули из револьвера попали в Вольдемара Линка. К счастью или к сожалению, пули не были смертельными. После этого убийца схватился за топор. Голова Вольдемара Линка была разбита, обе руки отрублены, а последний удар пришелся в сердце... Жители деревни, конечно, слышали выстрелы и крики о помощи. Однако, поскольку это был День Кадри, и ряженые ходили по деревне, этому моменту не уделили особого внимания. Вскоре труп был найден у оврага в лесу. Первым на место преступления прибыл Николай, брат Карла Каска, который служил пастухом на хуторе Лалли у Аркадия Карклина.
Вольдемар Линк был одним из лучших и наиболее образованных молодых людей в деревне, который принимал участие в работе общества и был образцовым во всех отношениях. Он был храбрым по натуре и не боялся никому говорить правду, но он был человеком бедным. Столь жестокое убийство потрясло общественность, но долгое время настоящие причины кровопролития не вскрывались.
Подозреваемые
Первое подозрение пало на Аркадия Карклина, но были и другие. Также выяснилось, что Вольдемар Линк снимал свою ферму в аренду, а некий Мартинсон и Карл Каск подделали договор аренды, чтобы получить ферму себе. Таким образом, Мартинсона и Карла Каска, которые мечтали о ферме, также можно было заподозрить в убийстве, тем более что Каск был последним, кто видел погибшего.
Вскоре выяснилось, что Вольдемар Линк знал секрет. Ему было известно, что у Аркадия Карклина был роман со своей служанкой Мари Силлинг. Но Силинг забеременела, что не понравилось Карклину. Он потребовал, чтобы женщина сделала аборт, но Мари не согласилась.
После этого Аркадий вместе с друзьями стали угрожать Мари убить ее. Мари была не глупа – она рассказала о происходящем подругам и семье. Мари написала своей сестре Агнии, что забеременела от Аркадия Карклина и что тот угрожает убить ее. В качестве решения Мари Силинг планировала сменить работу, хотя пообещала потребовать алименты от Аркадия. Но вдруг Мари исчезла...
Слухи набирают обороты
Слухи о том, что Карклин убил Силинг, не заставили себя долго ждать. Вольдемар Линк говорил, что в ночь на 4 октября 1932 года он слышал крики о помощи и шум со стороны латвийской границы. Он даже подошел к Карклину и посоветовал мужчине признаться в преступлении, и пригрозил сам сообщить об этом в полицию. Помимо Линга, об убийстве знал пастух Карклина Николай Каск (брат Карла).
Полиция выяснила, что у Карклина был план устранить Линка, чтобы он не говорил слишком много. Карклин намеревался убить Линка раньше, но случайно, возможно, по сговору с Каском, пришел на помощь и смог осуществить свое намерение в четверг вечером, когда Каск пришел купить у него животное и сказал, что Линк был с ним.
По пути домой Карклин выполнил свое намерение, сначала выстрелив из револьвера, затем схватив топор и положив конец жестокому кровопролитию. Револьвер принадлежал Карлу Каску – он одолжил его Карклину несколько дней назад.
7 марта 1934 года состоялся суд, на котором Аркадий Карклин был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство Вольдемара Линка.
Секрет Мари Силлинг разгадан
Но что случилось с пропавшей служанкой Мари Силинг? Ее история чуть не забылась, но восемь месяцев спустя, в мае 1933 года, латвийская полиция обнаружила человеческие кости и различные предметы одежды в лесу примерно в 2,5 километрах от границы с Эстонией, в деревне Киусуметса, волость Орайыэ. Там же была обнаружена завязанная веревкой горловина мешка, в которой лежали волосы женщины и вязаная шапка.
Все это было разбросано по полусгнившему пню. Благодаря найденным вещам, Агния Силинг поняла, что они принадлежали ее сводной сестре Мари Силинг. Латвийские судебные органы установили, что найденные человеческие кости принадлежали женщине. Также было установлено, что тело было принесено в пень в мешке и спрятано под обломками и мхом. Зимой животные разорвали мешок на части и съели мясо с трупа.
Особенно отвратительным было то, что у женщины не было ног – труп разрубили топором.
Тело было найдено всего в 1,2 км от фермы Лалли, где раньше жила и Мари Силинг, и брат владельца фермы Аркадия Карклина.
«Одно из самых страшных преступлений в истории судов Эстонии»
Суд над Аркадием Карклином по делу об убитой состоялся в Пярнуском районном суде 22 февраля 1935 года, в пятницу, и продолжался до вечера. В общей сложности было вызвано 34 свидетеля, которые представили отношения обвиняемого и Мари Силлинг в очень мрачных тонах.
Однако очевидцев убийства не было, и никто не мог с уверенностью сказать, что убийцей был Аркадий Карклин. В качестве судьбоносного свидетеля был лишь факт убийства Вольдемара Линка, которого он убил 11 ударами топора, потому что Вольдемар сказал, что он знает, как и кто убил Мари Силинг. Сам Аркадий Карклин не признавал своей вины.
После долгого обсуждения суд огласил свое решение: 26-летний Аркадий Карклин из муниципалитета Орайыэ был приговорен к бессрочным принудительным работам. Убийца спокойно принял решение на глазах у толпы людей, которые не спешили уходить, несмотря на долгий и утомительный день. «Это преступление – одно из самых страшных в истории эстонского суда, – писала газета Vaba Maa 23 февраля 1935 года. – В связи с этим приговор убийце не показался суровым».