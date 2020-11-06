Работник «Макдоналдс» раскрыл ложь ресторана об объеме напитков в стаканах

Блогер с никнеймом @mykah.mykah поделился разоблачающим роликом, на котором показал, что в стаканы разного объема в McDonald’s помещается одинаковое количество напитка. На размещенных кадрах он переливает жидкость из маленького стакана в средний, а затем в большой, демонстрируя тем самым, что каждая емкость наполняется до краев, пишет Lenta.ru.

Публикация мужчины стала вирусной и набрала почти 12 миллионов просмотров. Мнения комментаторов под видео разделились. Так, некоторые были шокированы роликом и обругали руководство «Макдоналдс», а другие посчитали, что такая ситуация возникает из-за разной формы стаканов: маленькие емкости шире, чем стаканы больших объемов, которые имеют вытянутую форму.

Вдобавок некоторые юзеры решили, что сотрудник ресторана попытался их обмануть. По их мнению, автор поста переливал напиток в емкости уже наполненные жидкостью, которую не видно при съемке.