ПЕВИЦА УЗНАЛА ОБ ЭТОМ НЕДАВНО ⟩ Любовь Успенская рассказала, как убили ее мать

Королева российского шансона всю жизнь считала, что ее мать Елена Чайка умерла при родах. Однако недавно певица узнала страшную правду — смерть матери носила криминальный характер: на женщину напали и жестоко убили, пишет «Стархит».
66-летняя Любовь Успенская стала гостьей YouTube-шоу Валерии. Только со звездной подругой артистка решила поделиться личными переживаниями и впервые признаться, что же на самом деле произошло с ее матерью.
«Я всю жизнь думала, что мама умерла при родах, — рассказала певица. — Сейчас открою правду: недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она, видно, уехала на заработки. Я знаю, что ее нет в живых. Она бы никогда в жизни меня не оставила. Мне сказали: «Она твой ангел-хранитель».
Успенская признается: сейчас она переживает тяжелый период. Единственная дочь Татьяна Плаксина отвернулась от нее и осыпает незаслуженными оскорблениями. По мнению артистки, дочь изменилась из-за пагубного воздействия запрещенного во многих странах напитка аяваска. «Муж сказал, что после этой аяваски с ней что-то произошло. Она начала орать, бить в барабаны…» — рассказывала Успенская.