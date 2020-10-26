Пн, 26.10.2020
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ПЕВИЦА УЗНАЛА ОБ ЭТОМ НЕДАВНО ⟩ Любовь Успенская рассказала, как убили ее мать

Любовь Успенская

ФОТО: SCANPIX

Королева российского шансона всю жизнь считала, что ее мать Елена Чайка умерла при родах. Однако недавно певица узнала страшную правду — смерть матери носила криминальный характер: на женщину напали и жестоко убили, пишет «Стархит».

66-летняя Любовь Успенская стала гостьей YouTube-шоу Валерии. Только со звездной подругой артистка решила поделиться личными переживаниями и впервые признаться, что же на самом деле произошло с ее матерью.

«Я всю жизнь думала, что мама умерла при родах, — рассказала певица. — Сейчас открою правду: недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она, видно, уехала на заработки. Я знаю, что ее нет в живых. Она бы никогда в жизни меня не оставила. Мне сказали: «Она твой ангел-хранитель».

То, что мать умерла в роддоме из-за медицинской халатности, Любови Залмановне рассказали родные. Якобы сотрудники больницы отправились отмечать День Советской Армии и не слышали отчаянных криков женщины о помощи. «Соседки по палате думали, что мама рожает, поэтому кричит. Если бы они знали, что она уже родила, может быть, выскочили бы, позвали бы на помощь. Когда врачи пришли, она истекла кровью», — говорила ранее звезда.

Успенская признается: сейчас она переживает тяжелый период. Единственная дочь Татьяна Плаксина отвернулась от нее и осыпает незаслуженными оскорблениями. По мнению артистки, дочь изменилась из-за пагубного воздействия запрещенного во многих странах напитка аяваска. «Муж сказал, что после этой аяваски с ней что-то произошло. Она начала орать, бить в барабаны…» — рассказывала Успенская.

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