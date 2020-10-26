ПЕВИЦА УЗНАЛА ОБ ЭТОМ НЕДАВНО ⟩ Любовь Успенская рассказала, как убили ее мать

«Я всю жизнь думала, что мама умерла при родах, — рассказала певица. — Сейчас открою правду: недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она, видно, уехала на заработки. Я знаю, что ее нет в живых. Она бы никогда в жизни меня не оставила. Мне сказали: «Она твой ангел-хранитель».