Как по размеру груди, цвету волос и ширине челюсти узнать, сколько вы проживете

Складка на мочке уха сигнализирует о проблемах с сердцем. Исследования показывают, что наличие морщин в столь неожиданном месте повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кожа деформируется из-за недостаточного кровотока, который может быть вызван скоплением бляшек в артериях, пишет Life.ru.

Цвет волос

Рыжие подвержены повышенному риску рака кожи и имеют более низкий болевой порог. Вместе с тем у них реже возникает рак простаты. А у блондинов в среднем чуть более высокий IQ, чем у темноволосых, показывает исследование Университета штата Огайо.

Левши

Каждый десятый житель Земли — левша. По оценкам экспертов, эти люди в два раза чаще страдают заболеваниями кишечника. Зато они почти не подвержены артриту. Левши чаще употребляют алкоголь и впадают в депрессию, но быстрее восстанавливаются после инсульта.

Цвет глаз

Согласно исследованию, проведённому в США, голубые, зелёные или серые глаза в сочетании со светлой кожей повышают риск рака глазного яблока. А голубой цвет глаз связан с меньшим риском развития витилиго — заболевания, при котором нарушается пигментация кожи. Исследование, проведённое Университетом Луисвилла, показало, что люди с карими глазами более расторопные, но быстрее напиваются.

Размер носа

Исследователи из Университета Айовы обнаружили, что крупный нос отфильтровывает больше загрязняющих веществ и микробов, а также уменьшает эффекты сенной лихорадки.

Размер челюсти

У мачо с широкими скулами менее качественная сперма, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Evolutionary Biology. Другие исследования показывают, что женщины с большим подбородком, как правило, более сексуально активны, возможно, из-за повышенного уровня тестостерона.

Размер полового органа

Исследователи из Австралии выяснили, что у мужчин с большим пенисом лучше общее состояние здоровья. Но форма не менее важна, чем размер. Исследование, проведённое Медицинским колледжем Бэйлора в Техасе, показало, что искривлённый половой орган связан с повышенным риском развития некоторых типов рака.

Размер груди

Исследование, опубликованное в журнале BMC Medical Genetics, показало, что женщины с большим бюстом генетически более предрасположены к раку груди. Зато у них выше интеллект, выяснили в Чикагском университете.

Длина пальцев

Учёные считают, что о высоком либидо у мужчины можно судить, если безымянный палец его правой руки длиннее указательного пальца. А если указательный палец длиннее, чем безымянный, вероятность рака простаты ниже на 30%.

Длина ног