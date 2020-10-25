Как по размеру груди, цвету волос и ширине челюсти узнать, сколько вы проживете

Издание Mirror приводит список внешних признаков, по которым можно судить о состоянии организма. Цвет глаз, длина пальцев и даже форма мочки уха — оказывается, всё это содержит жизненно важную информацию.
Складка на мочке уха сигнализирует о проблемах с сердцем. Исследования показывают, что наличие морщин в столь неожиданном месте повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кожа деформируется из-за недостаточного кровотока, который может быть вызван скоплением бляшек в артериях, пишет Life.ru.
Цвет волос
Рыжие подвержены повышенному риску рака кожи и имеют более низкий болевой порог. Вместе с тем у них реже возникает рак простаты. А у блондинов в среднем чуть более высокий IQ, чем у темноволосых, показывает исследование Университета штата Огайо.
Левши
Каждый десятый житель Земли — левша. По оценкам экспертов, эти люди в два раза чаще страдают заболеваниями кишечника. Зато они почти не подвержены артриту. Левши чаще употребляют алкоголь и впадают в депрессию, но быстрее восстанавливаются после инсульта.
Цвет глаз
Согласно исследованию, проведённому в США, голубые, зелёные или серые глаза в сочетании со светлой кожей повышают риск рака глазного яблока. А голубой цвет глаз связан с меньшим риском развития витилиго — заболевания, при котором нарушается пигментация кожи. Исследование, проведённое Университетом Луисвилла, показало, что люди с карими глазами более расторопные, но быстрее напиваются.
Размер носа
Исследователи из Университета Айовы обнаружили, что крупный нос отфильтровывает больше загрязняющих веществ и микробов, а также уменьшает эффекты сенной лихорадки.
Размер челюсти
У мачо с широкими скулами менее качественная сперма, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Evolutionary Biology. Другие исследования показывают, что женщины с большим подбородком, как правило, более сексуально активны, возможно, из-за повышенного уровня тестостерона.
Размер полового органа
Исследователи из Австралии выяснили, что у мужчин с большим пенисом лучше общее состояние здоровья. Но форма не менее важна, чем размер. Исследование, проведённое Медицинским колледжем Бэйлора в Техасе, показало, что искривлённый половой орган связан с повышенным риском развития некоторых типов рака.
Размер груди
Исследование, опубликованное в журнале BMC Medical Genetics, показало, что женщины с большим бюстом генетически более предрасположены к раку груди. Зато у них выше интеллект, выяснили в Чикагском университете.
Длина пальцев
Учёные считают, что о высоком либидо у мужчины можно судить, если безымянный палец его правой руки длиннее указательного пальца. А если указательный палец длиннее, чем безымянный, вероятность рака простаты ниже на 30%.
Длина ног
Более короткие ноги связаны с повышенным риском диабета второго типа и деменции, но с меньшей вероятностью переломов в пожилом возрасте. А исследование, проведённое в Дании, показало, что у людей с крупными бёдрами меньше шансов заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями или преждевременно умереть.