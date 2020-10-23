ФОТО ⟩ Питается воздухом: исхудавшая донельзя Настя Каменских показала свой рацион и пятую точку

Украинская певица Настя Каменских недавно показала поклонникам фотографию во время своего завтрака. Ее блюдо состояло из зелени. Певица подписала пост: «Good food = good mood. Сегодня меня ждёт супер насыщенный день! Столько всего нужно успеть! Но сначала – завтрак. А вы там как? Как ваши дела? Какие планы на сегодня?».

Ей поклонники начали писать в комментариях: «Завтрак это очень важно! Его ни в коем случае нельзя пропускать! И главное чтобы он был сбалансированным! Я больше года питаюсь таким и очень довольна! А ещё это главный секрет к здоровью и стройной фигурке», «Приятного аппетита!», «Планы на день грандиозные, спасибо за вдохновение и мотивацию и ваши песни», «Мотивашка моя», «Ничего так».

Смотрите как выглядит похудевшая Настя Каменских. Складки со спины пропали! А ведь ранее они «украшали» ее спину.

Читайте также, что на одном из фан-аккаунтов в Instagram поклонники Насти Каменских разместили архивный кадр, где было видно, как певица исполняла на сцене песню и как она выглядела раньше.

На ней было платье-сеточка черного цвета, через которое было видно ее фигуру, и даже бедра. Кроме того, у Насти Каменских была тогда модная прямая прическа — удлиненное каре, она отказалась на время от фирменных кудряшек, пишет портал Clutch.

Поклонники писали под фото певицы комментарии: «Тоже красивое фото», «Симпатичная», «Все-все фото красивые».