ФОТО ⟩ Федор Бондарчук похоронил маму Ирину Скобцеву

О кончине 93-летней Ирины Константиновны сообщили представители семьи, посвятив ей трогательные публикации в социальной сети. «Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком — 20-го октября. Скорбим и безумно скучаем, Ириша!» — делилась невестка звезды Паулина Андреева.

Вслед за этим последовали слова скорби от бывшей супруги Федора Бондарчука — Светланы. «Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда», — так подписала публикацию блондинка.

На похоронах присутствовали внуки Ирины Константиновны: Сергей Бондарчук и Константин Крюков, а также коллеги Владимир Меньшов, Александр Роднянский, Алексей Учитель, Игорь Верник, Сергей Гармаш, Игорь Угольников, Алексей Мерзликин. Гроб с телом артистки, вопреки всем приметам, несли Федор Бондарчук с сыном, а также Константин Крюков.

«Я до последнего дня восхищался ее мудростью и иронией. Она была замечательная, красивая женщина... Не просто Снежная королева, у нее были роли в «Я шагаю по Москве» и «Зигзаг удачи», которые показывают, что она была разноплановая актриса», — произнес после церемонии Игорь Золотовицкий.

Ирину Константиновну похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, которого не стало 26 лет назад

Храм Воскресения в Брюсовом переулке, где проходило отпевание, был украшен белыми благоухающими лилиями — любимыми цветами Ирины Константиновны. А последний покой женщина нашла рядом с супругом Сергеем Бондарчуком и дочерью Аленой, скончавшейся в 2009 году от рака.

С актрисой прощаются коллеги, близкие и поклонники

Последние годы Скобцева провела в загородном доме, в окружении родных и близких. Здоровье женщины подкосили хронические заболевания и травма, но она сохраняла оптимизм, семья ласково называла ее Иришкой. «Пытаюсь больше ходить, когда устаю, говорю себе: «Скобцева, не халтурь!» Много времени провожу в своем любимом кресле — его мне подарила дочь Федора Шаляпина после съемок фильма «Война и мир». Она спросила: «Вы не обидитесь, если я вам такую папину рухлядь подарю?» А я была счастлива, сразу это кресло отреставрировала».

Актер Сергей Гармаш и Сергей Бондарчук-младший

Паулина Андреева поддерживает супруга в такой тяжелый для него день

Обстановку на кладбище контролировала Росгвардия, родственники очень попросили не пускать к могиле многочисленную группу поклонников, чтобы спокойно проводить Ирину Константиновну. В условиях эпидемии коронавируса всем желающим раздавали маски, перчатки, антисептики и советовали соблюдать социальную дистанцию.

Константин Крюков — внук Ирины Скобцевой

Владимир Меньшов и Игорь Угольников с женой Аллой

С Ириной Скобцевой прощаются близкие, коллеги и поклонники

Режиссер Алексей Учитель