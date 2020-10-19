Кинодива Элизабет Херли призналась в любви к Латвии, показав откровенный кадр

Британская актриса Элизабет Херли (55) сейчас ближе к Эстонии, чем обычно. А именно, вторую неделю подряд Херли снимает свой новый фильм в Латвии. В воскресенье актриса поделился горячим кадром - сев на подоконник гостиницы в Риге.
Британская актриса Элизабет Херли прибыла в Ригу, где будет участвовать в съемках фильма The Piper.
В своем Instagram-аккаунте она выложила две фотографии, на которых видно, как она сидит на подоконнике в гостинице, в центре Риги. За окном видно здание Латвийской национальной оперы и балета. Херли сделала два снимка, запрыгнув на подоконник в свитере, при этом обножив ноги.
– сказано в сообщении.
Элизабет Херли, 55-летняя актриса, модель, продюсер и дизайнер. Больше всего она известная ролью в серии фильмов «Остин Пауэрс».
Хотя Херли объявила в своем посте в Instagram, что ее новый фильм называется The Piper («Волынщик»), база данных IMDb не включает актрису в проект с таким же названием.