СВЕЗЛО! ⟩ Перетрудившимся россиянам добавили еще один выходной к новогодним каниукулам!

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится в публикации.

В феврале нерабочая суббота, 20 февраля, будет перенесена на понедельник, 22 февраля. Таким образом, у россиян будет три выходных — с воскресенья по вторник (21-23 февраля).

В 2021 году у граждан будет семь выходных периодов по случаю праздников. Зимой отдых объявлен с 1 по 10 января и с 21 по 23 февраля. Весной у граждан будет три праздничных дня в марте (6-8 числа) и шесть в мае (1-3 и 8-10 числа). Еще три выходных назначены на 12-14 июня, четыре — на 4-7 ноября.