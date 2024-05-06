По традиции песенный конкурс Евровидение начинается с церемонии на бирюзовом ковре за несколько дней до первого полуфинала. Фанатам совершенно не понравилось открытие Евровидения в этом году.
Для подписчиков
«Это самая непонятная церемония за всю историю Евровидения»: фанаты песенного конкурса выражают свое недовольство
Уже на этой неделе состоится долгожданный конкурс Евровидение. Принимающей страной в этом году является Швеция, которой певица Лорин принесла очередную победу с прошлого конкурса.