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«Это самая непонятная церемония за всю историю Евровидения»: фанаты песенного конкурса выражают свое недовольство

Геттер Трумси
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5MIINUST x Puuluup
5MIINUST x Puuluup Фото: JESSICA GOW / REUTERS / Scanpix

По традиции песенный конкурс Евровидение начинается с церемонии на бирюзовом ковре за несколько дней до первого полуфинала. Фанатам совершенно не понравилось открытие Евровидения в этом году.

Уже на этой неделе состоится долгожданный конкурс Евровидение. Принимающей страной в этом году является Швеция, которой певица Лорин принесла очередную победу с прошлого конкурса.

Однако начало конкурса стало неприятным сюрпризом, поскольку открытие, представленное на бирюзовым ковре, по мнению фанатов, было полным провалом. Поклонники выразили свое разочарование в социальных сетях.

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