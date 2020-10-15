16 лет ⟩ Письмо читательницы: моя дочь беременна. Я ее поддержала. Правильно ли я поступила?

Моя дочь, Алиска, прекрасный ребенок. Она никогда не училась на одни пятерки, но была смелой и остроумной. Алиса так читала стихотворения классиков, Есенина, например, что душа съеживалась, как финик на солнце. Просто некоторые люди умеют словом «увидеть» глубину. Если бы вы попросили меня словами описать мою дочку, я бы сказала, что она хороший человек, я ее люблю и очень уважаю. Двоечницей с плохим поведением она никогда не было. Поэтому того, что произошло, от нее никто не ожидал.

Телевизионной драмы не будет. О нас не снимали программу на известном канале, я не узнала об этом последней. Совсем наоборот. В связи с карантином многое поменялось в нашей жизни. Всю весну я работала из дома (бухгалтерские отчеты можно и из дома сдавать), а дочка училась в 11 классе - тоже онлайн.

Признаюсь честно: мы по чуть-чуть нарушали карантин. Ну, как нарушали? Алиска, вооружившись маской, антисептиком и перчатками, бегала к подружкам. Якобы к подружкам... Не судите меня, как мать, строго, мне и без этого плохо... Просто поймите меня, что это образовании по интернету, давило на всех нас. И я даже была рада, что у ребенка есть свои интересы, не только смотреть сутками в экран компьютера.

В тот день, который все изменил в нашей семье, я услышала, что Алиса плачет. Дверь уборной не была закрыта на замок, но я постучалась, и зашла. В руках тест, лицо красное от слез.

Да, гинеколог подтвердил беременность. И тогда я подумала, что это катастрофа. Но оказалась, что катастрофа нагрянет позже.

Я упущу все переживания, связанные с беременностью подростка, а расскажу о втором ударе, который поверг меня в шок. Когда мой супруг, папа Алисы, узнал о беременности дочери, он орал диким зверем. Угрожал мне, обзывал дочь и сразу отправил нас на аборт. Алиса бы, наверное, согласилась бы на эту процедуру, но я поддержала ее... Понимаете, я стала матерью в 18, была всего на два года старше, чем моя дочь. У меня есть деньги, есть желание помочь дочке.

А если после аборта она больше не сможет иметь детей? Мне было страшно. Я не хотела, чтобы одна ошибка моей дочери превратилась в ком, который катился бы за ней всю ее жизнь...

Я думала, что этот кризис в нашей семье пройдет, как страшный сон. Но нет! Супруг оставил нас, без всяких шуток. Он начал воспринимать Алису, как маленького уродца, который испортил его репутацию.

А я сперва была уверена, что поступила правильно. А теперь осень, дождь, хандра. Я боюсь. Мы остались с дочерью наедине, только мы вдвоем, многие родственники от нас отвернулись.