ФОТО ⟩ Австралийские пожарные снова снялись обнаженными, чтобы помочь пострадавшим животным

Любопытно, что с 1993 года, когда вышел первый календарь с австралийскими пожарными, организаторы собрали более трех миллионов долларов. Сейчас один календарь можно купить за 13,42 евро.

По словам директора Australian Firefighters Calendar Дэвида Роджерса, каждый год около 1000 пожарных присылают свои фотографии – из них для откровенной фотосессии отбирают только 24 человека.

Все мы сочувствуем Австралии, пострадавшей от катастрофических лесных пожаров. Мы потеряли около миллиарда животных из нашей разнообразной местной дикой природы, 3

– пояснила команда Australian Firefighters Calendar в заявлении для издания Bored Panda.

С помощью продажи календаря в 2021 году зоозащитники будут собирать средства для благотворительных организаций, помогающих диким животным. Одной из них является больница в Байрон-Бей.