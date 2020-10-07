ФОТОНОВОСТЬ ⟩ О такой Эстонии мы мечтали? Житель Копли увидел на трамвайной остановке душераздирающую картину

Если для говорящего на эстонском языке человека белочка ассоциируется именно с семейством млекопитающих и отрядом грызунов, а также с Партией реформ, то русский житель республики видит эту рекламу совсем по-другому. И тут к гадалке не ходи, недолог был тот день, когда мы увидели продолжение этой рекламы. Вот оно:

Да, в тебе есть белочка! ФОТО: фото читателя

Депутат Рийгикогу Кая Каллас так удачно с плаката указывает пальцем на лежащего на скамейке человек, что эту картину запечатлел проезжавший в трамвае гражданин, читатель портала Postimees. Слоган избирательной кампании - «Да, в тебе белочка!» и дальше идет небольшое дополнение, которое делает картину на трамвайной остановке «Малева» еще более полной: «Пойдем с нами, вместе сделаем Эстонию лучше!» Стоит отметить, что в рекламе Партия реформ просто призывает горожан на следующих муниципальных выборах голосовать за них, чтобы сделать страну лучше. Золотых гор при этом не обещает.

И вот теперь о той самой белочке. Для русского человека есть выражение «белочка пришла» или «словил белочку», многие помнят такую фразу еще со школьных времен или с самого детства. Что она означает?

Алкогольный делирий, белая горячка алкогольная, состояние отмены алкоголя с делирием, в разговорном варианте «белочка» — металкогольный психоз, конкретнее — делирий, связанный со злоупотреблением алкоголем. Характерной чертой алкогольного делирия является то, что он крайне редко развивается на фоне опьянения, обычно же его развитие на вторые-пятые сутки после резкой отмены привычного приёма алкоголя.