ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие известные люди пришли на премьеру эстонского шпионского боевика «O2»

Сюжет захватывающий и криминальный: убит руководитель эстонской антисоветской службы внешней разведки. Вскоре выясняется, что среди разведчиков есть «крот», то есть предатель. Офицер разведки Феликс Кунгур должен выяснить, кто же он, и, выражаясь фигурально, перекрыть ему кислород.

Борьба спецслужб разворачивается на фоне напряженной политической ситуации, куда примешивается и любовная линия: Сталин и Гитлер заключили тайное соглашение, а главный герой в душе переживает свой вроде оставшийся в прошлом страстный роман с полькой.

Имен исторических персонажей в фильме нарочно избегают, а перед зрителями предстает полный тайн, хитросплетений и закулисных игр мир офицеров разведки. В то время разведчики занимали ведущие позиции – их информация была жизненно необходимой и бесценной, но они были обыкновенными людьми, которые переживали не только за судьбу своей страны, но и за свои семьи и чувства.