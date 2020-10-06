Гороскоп на 6 октября: Львам важно проявить внимательность, а Водолеям лучше никого не слушать

Овен

День подходит для долгосрочного планирования и накопления сил, которые пригодятся для начала нового дела.

Телец

Будьте начеку: мошенники будут всячески пытаться завладеть ценной конфиденциальной информацией.

Близнецы

В этот день для вас оптимальна политика невмешательства в чужие дела – будет спокойнее, если меньше знать.

Рак

Знакомства этого дня окажутся полезны в будущем. А вот планы придется подкорректировать из-за близких людей.

Лев

Обратите внимание на предложения от новых партнеров и внимательно изучите условия, чтобы избежать подвоха.

Дева

Большую часть дня вам придется посвятить незавершенным делам или людям из вашего прошлого.

Весы

Если вы не будете отвлекаться по мелочам, то вскоре сможете достичь поставленной и такой желанной цели, советует «Сегодня».

Ваша половинка нуждается в совете или помощи, а потому важно постараться уделить ей свое время и силы.

Стрелец

Чтобы работа была выполнена качественно, вам придется все делать самостоятельно, ни на кого не рассчитывая.

Козерог

В этот день для вас производительнее будет работа не в одиночку, а в коллективе коллег-профессионалов.

Водолей

Старайтесь не обращать внимания на негативные комментарии ваших действий от окружающих.

Рыбы