Гороскоп на 6 октября: Львам важно проявить внимательность, а Водолеям лучше никого не слушать

6 октября на небе убывающая Луна в Близнецах. Сегодня не стоит тратить время на пустые разговоры, бесцельное времяпрепровождение и хождение по гостям. Это день укрепления семейного благосостояния и внутрисемейных отношений. Хороший день для творческих задумок.
Овен
День подходит для долгосрочного планирования и накопления сил, которые пригодятся для начала нового дела.
Телец
Близнецы
В этот день для вас оптимальна политика невмешательства в чужие дела – будет спокойнее, если меньше знать.
Рак
Лев
Обратите внимание на предложения от новых партнеров и внимательно изучите условия, чтобы избежать подвоха.
Дева
Большую часть дня вам придется посвятить незавершенным делам или людям из вашего прошлого.
Если вы не будете отвлекаться по мелочам, то вскоре сможете достичь поставленной и такой желанной цели, советует «Сегодня».
Ваша половинка нуждается в совете или помощи, а потому важно постараться уделить ей свое время и силы.
Стрелец
Чтобы работа была выполнена качественно, вам придется все делать самостоятельно, ни на кого не рассчитывая.
Козерог
В этот день для вас производительнее будет работа не в одиночку, а в коллективе коллег-профессионалов.
Водолей
Старайтесь не обращать внимания на негативные комментарии ваших действий от окружающих.
Рыбы
День подходит для серьезных перемен во многих сферах жизни. Не бойтесь рисковать – вы останетесь довольны.