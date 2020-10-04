Это мужское платье от Gucci стоит больше средней зарплаты

Платье сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой.

Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность», пишет Lady.mail.ru.

По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, с белым воротничком и поясом-завязкой.

Для тех, кому не нравится оранжевый цвет, бренд выпустит вариацию с цветочным принтом. Стоить такое платье будет дешевле — 1500 фунтов стерлингов .

К слову, недавно бренд на сайте запустил гендерно-нейтральный раздел, где продаются одежда, обувь и легендарные сумочки Jackie 1961.