Это мужское платье от Gucci стоит больше средней зарплаты

Итальянский модный дом Gucci в рамках осенне-зимней коллекции 2020 года выпустил сатиновое платье в клетку для мужчин. Стоит такой наряд 1700 фунтов стерлингов или 1866 евро. Об этом сообщает Daily Mail.
Платье сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой.
Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность», пишет Lady.mail.ru.
По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, с белым воротничком и поясом-завязкой.
Для тех, кому не нравится оранжевый цвет, бренд выпустит вариацию с цветочным принтом. Стоить такое платье будет дешевле — 1500 фунтов стерлингов .
К слову, недавно бренд на сайте запустил гендерно-нейтральный раздел, где продаются одежда, обувь и легендарные сумочки Jackie 1961.
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