УЗНАЛИ? ⟩ Анна Семенович показала, как выглядела в 16 лет

Анна Семенович решила предаться воспоминаниям и опубликовала в своем микроблоге фотографию, сделанную много лет назад, где ей всего 16 лет, пишет eg.ru.
Под фотографией 40-летняя певица порассуждала о жизни и пришла к выводу, что не стала бы ничего менять в прошлом. Она благодарна всем плохим событиям, которые сделали ее только лучше и сильнее. «Конечно, я совершала глупые поступки, влюблялась в плохих парней и иногда от отчаянья просыпалась среди ночи в холодном поту, но кому это не знакомо? Да и сейчас иногда творю чудеса», — разоткровенничалась Анна.
Я часто спрашиваю себя- хочу ли я прожить другую историю ? На этой фотке мне 16 лет, я только начинаю свой путь и все ещё впереди ! Впереди чемпионаты по фигурному катанию, институт , смена карьеры , безумная популярность , сумасшедший график работы. Много всего ждёт эту маленькую девочку, много счастья и много разочарований в любви 💔. Много падений , но и много хорошего. Если бы тогда, в мои 16 мне нынешние мозги 😂✊🏼 ох держись мир!!! Но так не бывает и слава Богу. Я люблю каждую свою рану, каждую трещинку и благодарю себя за умение верить в лучшее , и оставаться не смотря ни на что , все той же доброй девочкой с большими глазами 🦋 Мой путь тернист , но очень интересен ! Конечно я делала глупые поступки , влюблялась в плохих парней и иногда от отчаянья просыпалась среди ночи в холодном поту, но кому это не знакомо? Да и сейчас иногда творю чудеса 😂😅 А вы о многом жалеете и многим гордитесь ?👇🏼 #аниныистории #красиваядевушка #губы #глаза #портрет #анясеменович #доброта #позитив #мояжизнь
Поклонники в комментариях согласились со словами артистки, а также обратили внимание, что Семенович почти не изменилась внешне и в 16-летнем возрасте выглядела так же, как и сейчасРанее Семенович, которая предпочитает скрывать от широкой общественности своего избранника, прокомментирвала приписываемый ей роман с Дмитрием Губерниевым.