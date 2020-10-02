УЗНАЛИ? ⟩ Анна Семенович показала, как выглядела в 16 лет

Под фотографией 40-летняя певица порассуждала о жизни и пришла к выводу, что не стала бы ничего менять в прошлом. Она благодарна всем плохим событиям, которые сделали ее только лучше и сильнее. «Конечно, я совершала глупые поступки, влюблялась в плохих парней и иногда от отчаянья просыпалась среди ночи в холодном поту, но кому это не знакомо? Да и сейчас иногда творю чудеса», — разоткровенничалась Анна.

Поклонники в комментариях согласились со словами артистки, а также обратили внимание, что Семенович почти не изменилась внешне и в 16-летнем возрасте выглядела так же, как и сейчасРанее Семенович, которая предпочитает скрывать от широкой общественности своего избранника, прокомментирвала приписываемый ей роман с Дмитрием Губерниевым.