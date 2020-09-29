ТОП-3 знаков зодиака, представители которых склонны к полноте

На массу тела человека может повлиять многое — неправильное питание, лень, хронические заболевания. Но астрологи считают, что и рождение под определенным знаком зодиака может иметь отношение к быстрому набору веса.

Тельцы

Многие Тельцы отличаются выдающейся фигурой с округлыми формами. И вина лежит на них самих — любители сладкого и мучного часто не могут отказать себе в такой малости. Чужая критика не стимулирует Тельца сесть на диету и добавить в жизнь спорт. Вместо этого они заедают печали и набирают еще больше лишнего веса.

Раки

Раки — тихие, семейные, домашние люди. Поэтому агрессия извне, стресс на работе, обиды и печали выливаются в опустошение холодильника. Именно им характерно поведение эмоциональных едоков. Они едят по хорошему поводу и объедаются по-плохому. Даже при соблюдении каких-то ограничений им бывает очень сложно сохранить фигуру.

Рыбы