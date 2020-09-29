Под капельницей: состояние Кристины Асмус резко ухудшилось

Российская актриса Кристина Асмус постоянно на сцене, на съемках, на театральных подмостках. Она ведет шоу, играет в спектаклях – такую насыщенную работой жизнь звезда выбрала после развода с шоуменом Гариком Харламовым. Недавно она снова снялась в откровенной сцене. В результате интенсивной работы девушка довела себя до такого изнеможения, что вынуждена была идти к врачу.

Асмус принимает антибиотики и делает капельницы. Причиной этому стало ухудшение ее самочувствия. Все случилось, когда после одного из спектаклей Кристина потеряла голос. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Ей потребовались специальные процедуры для голосовых связок. Также она проходит курс уколов, которые делают ей ежедневно. При этом она отмечает, что лучше ей пока не становится.

Ранее 32-летнюю Кристину Асмус заподозрили в романе с 69-летним режиссером Алексеем Учителем. Пару видели в ресторане на Патриарших прудах. Также Кристину запечатлели с огромным букетом от неизвестного поклонника. Сейчас к персоне актрисы приковано особое внимание, ведь она свободна.