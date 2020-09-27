«Я не твоя дочь, ты монстер». Дочь Любови Успенской отпустила злобный комментарий матери

Певица выложила фото, на котором она в желтом трикотажном платье, капроновых колготках и ботинках черного цвета. «Надела платье дочки @pacha_tati. А у нас, оказывается, одинаковый размер. Вот ведь везение? И генетика хороша, и платьями можно обмениваться», — подписала Успенская, пишет Lenta.ru.

«Я не твоя дочь, ты МОНСТЕР», — написала Плаксина в комментариях к посту матери. Однако позже комментарий был удален кем-то из них.

Ранее в сентябре Татьяна Плаксина была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии.