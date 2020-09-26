Дикие пляски растолстевшей Ани Лорак перепугали зрителей

19 сентября славный городок Корсаков праздновал день города. Было много интересных мероприятий, а завершилось празднование большим концертом Ани Лорак. Собрался почти весь город и многие были поражены, насколько вид певицы не соответствует тем идеальным фото в Instagram, которым все восхищаются.