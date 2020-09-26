Дикие пляски растолстевшей Ани Лорак перепугали зрителей
19 сентября славный городок Корсаков праздновал день города. Было много интересных мероприятий, а завершилось празднование большим концертом Ани Лорак. Собрался почти весь город и многие были поражены, насколько вид певицы не соответствует тем идеальным фото в Instagram, которым все восхищаются.
На сцену Лорак вышла в серебристом комбинезоне, который подчеркнул ее полноту. Карантин явно не пошел на пользу фигуре певице. Дамы в Сети в пух и прах раскритиковали выбор такого наряда.
Не менее странным было и поведение певицы. К ее чести сказать, что фанограммой не пользовалась, пела вживую. Но устроила какие-то безумные пляски – дергалась, неистово крутилась, принимала неприличные позы. Мимика даже перепугала людей.
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