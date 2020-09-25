ВИДЕО ⟩ Любовница Тарзана высмеяла исповедь стриптизера под песню Наташи Королёвой

Отметим, что Анастасию поддерживают многие подписчики. Они желают ей поскорее справиться с ситуацией. Но есть и те, кто считает, что Шульженко просто пиарится.

Хватит уже пиариться, мерзко смотреть и слушать, и ещё Наташкину песню поставила, фу. Хватит уже позориться на всю страну,

Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана Анастасия Шульженко. Она рассказала об интимной связи с актёром и заявила, что беременна от него. После этого актриса призналась, что теперь боится за свою жизнь.