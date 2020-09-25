ВИДЕО ⟩ Любовница Тарзана высмеяла исповедь стриптизера под песню Наташи Королёвой

Актриса Анастасия Шульженко, рассказавшая об интимной связи с Сергеем Глушко, известным по творческому псевдониму Тарзан, высмеяла исповедь стриптизёра. Ролик с комментариями к обращению Глушко Анастасия записала под песню "Красная помада", которую исполняет супруга Тарзана Наташа Королёва, пишет Лайф.
Шульженко указала на некорректное использование стриптизёром некоторых терминов. Актрису позабавили "отмазки" Глушко по поводу интимной связи — Тарзан заявлял, что его "развели".
Отметим, что Анастасию поддерживают многие подписчики. Они желают ей поскорее справиться с ситуацией. Но есть и те, кто считает, что Шульженко просто пиарится.
— написала одна из пользовательниц.
Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана Анастасия Шульженко. Она рассказала об интимной связи с актёром и заявила, что беременна от него. После этого актриса призналась, что теперь боится за свою жизнь.