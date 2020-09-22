Вт, 22.09.2020
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Впервые лицом номера Playboy стала паралимпийская спортсменка из Германии

Elena Krawzow bei der Vorstellung der Playboy Wiesn-Playmate 2020 vor dem Hofbräuhaus. München, 09.09.2020 *** Elena Krawzow at the presentation of the Playboy Wiesn Playmate 2020 in front of the Hofbräuhaus Munich, 09 09 2020 Foto:xS.xAdamx/xFuturexImage

ФОТО: Steffi Adam via www.imago-images.de/imago images/Future Image

Спортсменка Елена Кравцова стала первой паралимпийкой, которая попала на обложку Playboy. Об этом сообщает издание The Sun.

26-летняя пловчиха разделась для октябрьского выпуска известного журнала в немецкой версии.

"Да, это правда! Я первая паралимпийская спортсменка на обложке Playboy. Я не могла отказаться от этой возможности и очень благодарна за нее", – написала Кравцова в Instagram.

У Кравцовой в семь лет была диагностирована генетическая болезнь глаз, из-за которой она медленно теряет зрение.

Спортсменка родилась в Казахстане. В 12 лет она вместе с семьей переехала в Германию, где начала заниматься плаванием. В Лондоне на Паралимпиаде-2012 она завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Также она надеется принять участие в Играх в Токио, которые перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Impressions of World Para Swimming Allianz Championships London 2019 Donnerstag, 12.09.19 - Tag 4 im London Aquatics Centre - Finale Elena Krawzow (PSC Berlin/Berliner Schwimmteam) gewinnt Gold über 100m Brust *** Impressions of World Para Swimming Allianz Championships London 2019 Thursday, 12 09 19 Day 4 at the London Aquatics Centre Final Elena Krawzow PSC Berlin Berlin Swimming Team wins Gold over 100m Breast

ФОТО: Ralf Kuckuck/imago images / Ralf Kuckuck

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