Впервые лицом номера Playboy стала паралимпийская спортсменка из Германии

Спортсменка Елена Кравцова стала первой паралимпийкой, которая попала на обложку Playboy. Об этом сообщает издание The Sun.
26-летняя пловчиха разделась для октябрьского выпуска известного журнала в немецкой версии.
"Да, это правда! Я первая паралимпийская спортсменка на обложке Playboy. Я не могла отказаться от этой возможности и очень благодарна за нее", – написала Кравцова в Instagram.
У Кравцовой в семь лет была диагностирована генетическая болезнь глаз, из-за которой она медленно теряет зрение.
Спортсменка родилась в Казахстане. В 12 лет она вместе с семьей переехала в Германию, где начала заниматься плаванием. В Лондоне на Паралимпиаде-2012 она завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Также она надеется принять участие в Играх в Токио, которые перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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