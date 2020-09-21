Пн, 21.09.2020
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ФОТО ⟩ В трусах и лифчике: это не ваша подруга вчера хорошо повеселилась в таллиннском автобусе 1А?

Женщине стало так жарко, что она прокатилась на автобусе в трусах и лифчике

ФОТО: Lugeja pilt

В воскресенье в таллиннском общественном транспорте женщина решила раздеться и насладиться поездкой в этот не самый жаркий день в одних трусиках и лифчике. Очевидцы из автобуса 1А сняли происходящее на камеру. Как к такому поведению отнесется муниципальная полиция? 

«Это было примерно в 16:30, автобус 1А ехал из Виймси в сторону центра. Девушка разделась до нижнего белья. Но продолжить процедуру раздевания ей не дали сознательные граждане, выгнав полуголую пассажирку из автобуса», - написал очевидец в редакцию портала Elu24. 

По словам очевидца, он не в курсе, была ли вызвана полиция. 

«Во всяком случае, девушка испугала одного молодого человека, поскольку она позировала прямо рядом с ним, ему пришлось пересесть в другой конец транспортного средства», - добавил очевидец. 

Руководитель по связям с общественностью МуПо Маэли Хуньт сказала порталу Elu24, что по поводу воскресного инцидента им жалоб не поступало. 

В руках девушки была также маленькая камера, вероятно, она снимала реакции пассажиров автобуса. 

ФОТО: Lugeja pilt

«Наш патруль по проверке билетов в этот момент не был в районе Пирита, мы осуществляли контроль билетов на Пярнуском шоссе. Поэтому ничего не могу сказать в связи с данным инцидентом. Раньше не было ничего подобного, когда кто-то из пассажиров на глазах у других начинал раздеваться», - добавила Хуньт. 

Но у МуПо было несколько случаев, когда пассажиры пили спиртные напитки или были с признаками наркотического опьянения. «В каждом случае наш инспектор разговаривает с людьми и просит прекратить мешающие другим действия и нуждается ли человек в медицинской помощи», - добавила Хуньт. 

Примерно месяц назад сотрудники муниципальной полиции столкнулись с вопиющим случаем поведения девушки в автобусе, у которой не было проездного. Она вышла из себя, угрожала самоубийством и начала биться головой о стекло. «Дело закончилось тем, что мы смогли спокойно с девушкой поговорить и успокоить и дождались приезда медиков. Стало ясно, что таблетки и алкоголь вместе вызвали такое агрессивное поведение у девушки. Также у нее были проблемы дома с родителями», - рассказала Хуньт. 

Как правило, сотрудники муниципальной полиции просят граждан завершить свои неподобающие для общественного транспорта действия и выйти из него. «Если они не согласны, то водитель вызывает на место патруль охранной фирмы, с которой заключен договор. Были случаи, когда без полиции не обойтись», - добавила она. 

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