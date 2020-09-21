ФОТО ⟩ В трусах и лифчике: это не ваша подруга вчера хорошо повеселилась в таллиннском автобусе 1А?

В воскресенье в таллиннском общественном транспорте женщина решила раздеться и насладиться поездкой в этот не самый жаркий день в одних трусиках и лифчике. Очевидцы из автобуса 1А сняли происходящее на камеру. Как к такому поведению отнесется муниципальная полиция?
«Это было примерно в 16:30, автобус 1А ехал из Виймси в сторону центра. Девушка разделась до нижнего белья. Но продолжить процедуру раздевания ей не дали сознательные граждане, выгнав полуголую пассажирку из автобуса», - написал очевидец в редакцию портала Elu24.
По словам очевидца, он не в курсе, была ли вызвана полиция.
«Во всяком случае, девушка испугала одного молодого человека, поскольку она позировала прямо рядом с ним, ему пришлось пересесть в другой конец транспортного средства», - добавил очевидец.
Руководитель по связям с общественностью МуПо Маэли Хуньт сказала порталу Elu24, что по поводу воскресного инцидента им жалоб не поступало.
«Наш патруль по проверке билетов в этот момент не был в районе Пирита, мы осуществляли контроль билетов на Пярнуском шоссе. Поэтому ничего не могу сказать в связи с данным инцидентом. Раньше не было ничего подобного, когда кто-то из пассажиров на глазах у других начинал раздеваться», - добавила Хуньт.
Но у МуПо было несколько случаев, когда пассажиры пили спиртные напитки или были с признаками наркотического опьянения. «В каждом случае наш инспектор разговаривает с людьми и просит прекратить мешающие другим действия и нуждается ли человек в медицинской помощи», - добавила Хуньт.
Примерно месяц назад сотрудники муниципальной полиции столкнулись с вопиющим случаем поведения девушки в автобусе, у которой не было проездного. Она вышла из себя, угрожала самоубийством и начала биться головой о стекло. «Дело закончилось тем, что мы смогли спокойно с девушкой поговорить и успокоить и дождались приезда медиков. Стало ясно, что таблетки и алкоголь вместе вызвали такое агрессивное поведение у девушки. Также у нее были проблемы дома с родителями», - рассказала Хуньт.
Как правило, сотрудники муниципальной полиции просят граждан завершить свои неподобающие для общественного транспорта действия и выйти из него. «Если они не согласны, то водитель вызывает на место патруль охранной фирмы, с которой заключен договор. Были случаи, когда без полиции не обойтись», - добавила она.