Для съемок средневековой детективной трилогии «Аптекарь Мельхиор» Старый город Таллинна на две недели переехал в киногородок Cinevilla, где построили крупнейшую за весь съемочный период съемочную площадку со средневековыми улицами и дворами. Репортер Limon.ee, Ксения Васильева, побывала на съемках и подготовила репортаж о трилогии, которая, возможно, станет культовой во всем мире и не уступит серии фильмов про Гарри Поттера.

- В чем заключается главная сложность съемки такого исторического фильма, особенно такого периода?

«Во-первых, надо найти эти места, где снимать. Для исторических фильмов, средневековых например, не так легко найти такие места. Даже у нас в Таллинне, вот кажется, что Старый Город Таллинна, который просто кричит «снимайте меня, снимаете меня - я средневековый!», но на самом деле найти такие места не очень -то легко и их очень мало, потому что везде уже есть современная инфраструктура: рестораны, магазины ну и так далее», - говорит главный режиссер трилогии «Аптекарь Мельхиор» и лауреат многочисленных кинопремий Эльмо Нюганен.

Съемки "Аптекаря Мельхиора" в Синевилла, Латвия ФОТО: Robert Lang

«Есть ещё вариант установить синие экрана и сделать потом постпродакшн (постпроизводство – прим ред.). Но это очень большая разница: чем больше настоящего - тем лучше конечно. Вот это сама основная сложность. А еще как сделать интерьер, экстерьер и подобное максимально схожим с тем временем. На самом деле мы не знаем как это было, мы не знаем какие запахи, звуки были, на каком языке они разговаривали, мы можем только предполагать. Это какая-то фантазия всего лишь», - добавляет он, - «Все это зависит от трёх персон в киношной группе: это художник, который делает декорации; художник по костюму, грим; оператор. Вот это самая важная команда, потому что они создают визуальный облик картины и от них очень многое зависит».

Съемки "Аптекаря Мельхиора" в Синевилла, Латвия ФОТО: Robert Lang

«Некоторые костюмы шились вручную, например костюмы главных героев. Но много костюмов мы взяли в аренду из разных мест, у энтузиастов. Они рассчитаны для массовки, но иногда мы их тоже немножко переделываем, если нужно. Мы собирали костюмы из разных мест Латвии, Литвы и Эстонии. Наша главная художница, она очень долго изучала средневековые картины и консультировалась с историками, поэтому и на основе этих [материалов] шились костюмы»,

- рассказывает Бярта – главный ассистент художника по костюмам.

Съемки "Аптекаря Мельхиора" в Синевилла, Латвия ФОТО: Robert Lang

– А чем вы руководствовались, при выборе главного героя?

По словам Эльмо, ему было сложно выбрать главного героя, так как такого характера, как Аптекарь Мельхиор, еще нет в кинематографе. Когда отбирались фильмы-кандидаты для выпуска, Эльмо попросили назвать из мирового кино какое-то имя, кто мог бы сыграть Мельхиора, но он все равно затруднился ответить.

«Я не знаю, не могу назвать. А потом подумал чуть-чуть и сказал, что может такого героя ещё нет, я имею ввиду, что даже не лицо, а такого характера, то есть какой на самом деле аптекарь Мельхиор, какой он? Мы знаем только какой он в литературе», - говорит режиссер и добавляет: «Хотелось показать на экране новые лица и потому, мы выбрали молодых. И если сравнивать с романом, то в романе аптекарю уже где-то 40 лет, и он 10 лет как женат, ну как это характер, который уже сложился. А мы пошли по такому пути, что отца Мельхиора убили, и он должен начать свою жизнь заново, то есть он молодой аптекарь, молодой Мельхиор и он делает свои первые шаги в раскрытии этого преступления»,

- рассказывает Эльмо.

Съемки "Аптекаря Мельхиора" в Синевилла, Латвия. Исполнитель главной роли молодого аптекаря Мяртен Метсавийр ФОТО: Robert Lang

Армин Кару, продюсер фильмов о средневековом аптекаре Мельхиоре, рассказал, что команда решила на две недели перевезти съемки в Латвию, потому что там находится ближайший киногородок, позволяющий возвести средневековые городские улицы вместе с дворами и всем прочим. «В Старом городе Таллинна, где мы начинали съемки, средневековые строения стоят вперемешку с более новой архитектурой, поэтому для того, чтобы передать средневековую атмосферу, возможностей не очень много. В киногородке Cinevilla уже есть настоящие 7–9-метровые городские стены, аутентичные булыжные улицы и характерные для средневековья внутренние дворы, в каких содержали лошадей и ослов. Для съемок «Аптекаря Мельхиора» нам оставалось только возвести средневековые фасады для зданий городка. В Эстонии периодические ведутся разговоры о строительстве аналогичного городка в Таллинне, Тарту или Ида-Вирумаа, но на сегодняшний день, как ни печально, таких возможностей у нас нет», – прокомментировал Кару.

Съемки "Аптекаря Мельхиора" в Синевилла, Латвия ФОТО: Robert Lang

– Мяртен, а вы раньше играли в других фильмах до «Аптекаря мельхиора»?

«Я участвовал в одном фильме, который делали студенты из балтийской медиа школы. В тот момент я ещё учился в средней школе, это было кажется в 2012 году. А это мой второй проект. Это вообще моя первая большая роль после школы, потому что я закончил школу сценических искусств. Для первой работы, я считаю, что это очень хороший вызов», - отвечает на вопрос Мяртен Метсавийр, исполнитель главной роли аптекаря Мельхиора.

- Сколько книг вы прочитали из семи романов Индрека Харгла?

- А вы как думаете?

- Все?

- Да, так и есть. Конечно.

По словам Мяртена, книги Индрека Харгла, несмотря на то, что они отличаются от сценария, но именно они помогли ему вжиться в роль и понять характер аптекаря Мельхиора.

Сопродюсером кинотрилогии «Аптекарь Мельхиор» является латвийская продюсерская студия Film Angels Productions. Поддержку в съемках оказывает Латвийский национальный киноцентр, также спонсорами выступили латвийское государство и Рижская городская управа, которая покрывает 40% расходов на производство трилогии в Латвии.

«Да это правда, что Латвия, латышское правительство выделяет деньги. В связи с этим в фильме будет участвовать латышский актёр, а также главный художник по костюмом и ее команда тоже латыши. Так что это, как бы можно сказать, творческое соучастие, ну и конечно, все что здесь построили - это тоже мы»,

- рассказывает главный сопродюсер из Латвии -Янис Калейс.

Съемки "Аптекаря Мельхиора" в Синевилла, Латвия. (слева) Кристьян Таска - эстонский продюсер и (справа) Янис Калейс - латышский продюсер. ФОТО: Robert Lang

–Скажите, может быть вы вдохновлялись таким советским фильмам, как «Последняя реликвия»?

«Да, конечно, я знаю этот фильм. В детстве мы все смотрели, и я больше даже смотрел и не один раз, а много-много раз, но они все такие разные. Потому что «Последние реликвия» это больше приключенческий и романтический фильм с хорошей музыкой и песнями. И когда его ещё снимали, его хотели сделать таким философским фильмом, но все пошло чуть по-другому, и он стал более таким развлекательным фильмом. Тем ни менее зритель очень полюбила этот фильм. «Аптекарь Мельхиора» это, во-первых не 16-й век, а начало 15-го века, то есть это 100-150 лет раньше, другое время, а это означает, что визуальный облик чуть другой. Конечно и тут есть и приключения, любовь, всё есть, но мы больше пытаемся подойти к такой средневековой среде. Поэтому все такое, более стёртое, грязное — это была такая жизнь. Люди жили вместе со скотом, с коровами, свиньями, курами и это было нормально. Мы уже давно забыли про такую жизнь», - намекает Эльмо на то, что современному человеку такой уклад жизни теперь естественно в диковинку.

Съемки "Аптекаря Мельхиора" в Синевилла, Латвия. Эльмо Нюганен. ФОТО: Robert Lang

Мне посчастливилось возвращаться в Ригу на одной машине с Эльмо и он поделился, что скорее всего, будут снимать фильмы и по другим детективным романам Индрека Харгла серии «Аптекарь Мельхиор». Получается, что будет восемь частей, ведь недавно, Индрек выпустил восьмую книгу про Мельхиора.

Помимо этого, Эльмо добавил, что в будущих сериях, они планируют внедрить в сюжет персонажей из России. Может быть это будут купцы, прибывшие с Руси для торговли, которой занимались вдоль улицы Вене. Также режиссер не отказывается от идеи добавить женского русского персонажа в сюжет и переплести линии аптекаря с ней.

Смотрите видеорепортаж, где участники съемочной группы делиться о съемочном процессе предстоящей серии фильмов! Выход первого фильма планируется в следующем году, осенью.

17 сентября начался период съемок второй части трилогии про аптекаря Мельхиора: в таллиннском Старом городе, а также в замке Курессааре и в центре Archebald на Сааремаа будет снято более 100 различных сцен.

Самая массовая сцена второго фильма с участием более 100 актеров второго плана будет снята на таллиннской Ратушной площади 8 октября.

В Старом городе Таллинна съемки приведут к частичному закрытию улиц и ограничениям движения транспорта:

17-25.09 и 30.09 съемки пройдут в монастыре Катарийны и в монастырском дворе. В этой связи в период 17-18.09 и 25.09 будет частично закрыта улица Вене, а в период 21-24.09 и 30.09 улица Мюйривахе.

28.09 съемки пройдут Саду датского короля – в этот день улица Люхике Ялг и Сад датского короля будут закрыты для движения.

01.10 съемки пройдут на улице Пикк Ялг, в связи с чем в период 30.09-02.10 будут частично закрыты улицы Пикк Ялг и Нунне.

07-09.10 съемки пройдут на Ратушной площади, которая будет частично закрыта для движения в период 05-09.10.

13-29.10 съемки пройдут в замке Курессааре и в центре Archebald.