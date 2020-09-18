Елизавета II подарила Меган Маркл «проклятый» титул

Титул герцогини Сассекской, пожалованный Елизаветой II Меган Маркл, раньше считался крайне неблагоприятным и даже "проклятым". До экс-актрисы его никто не стремился заполучить.

По традиции большинство титулов повторяется практически в каждом новом поколении королевской семьи. Так, принцем Уэлльским становится только непосредственный наследник престола. Сейчас его носит принц Чарльз. Но герцогов Сассекских не было уже с 18-го века.

Герцог Сассекский был всего один – принц Август Фредерик, сын короля Георга III, и его биография сложилась неблагополучно. Его супруге Огасте же и вовсе получить его не удалось.

Фанаты королевской семьи гадают: почему королева Елизавета подарила этот сомнительный титул своему внуку, принцу Гарри, и его жене – Меган Маркл. Они предположили, то таким образом Ее Величество выразила свое негативное отношение к экс-актрисе.