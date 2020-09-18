«Мое чудное дитя»: Светлана Лобода сфотографировалась с дочерью

На новом снимке 37-летняя исполнительница постаралась передать не только атмосферу летнего вечера в Греции, но и глубину своих чувств к дочери. Они обе запечатлены в белых платьях, подчеркивающих ровный загар. Дочь смотрит на маму снизу вверх, обе сложили губы в воздушном поцелуе.

— подписала фото Светлана.

Поклонники по достоинству оценили этот кадр. «Очень трогательное фото», «У вас такая красивая дочка», «Как Евочка выросла!» — пишут комментаторы. Однако у них осталось еще одно пожелание.

Многие просят звезду показать фото и младшей дочери — Тильды (той самой, которую исполнительница хита «Твои глаза» якобы родила от солиста Rammstein Тилля Линдеманна). Певица не так уж часто выкладывает снимки двухлетней Тильды и до сих пор не показала ее лица.