Волочкова о браке экс-супруга: «Это свадьба альфонса на отнятые у меня миллионы»

По словам Волочковой, сегодняшним утром она проснулась от звонков журналистов, которым не терпелось узнать ее реакцию на новость о звездной свадьбе.

«Этот альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком. Свадьба альфонса — совет да любовь! Но я при чем в этой ситуации? Это очередное празднование, включая нашу с ним роскошную свадьбу, организованное на отнятые у меня обманным путем 13 лет назад деньги. 3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи», — отметила Анастасия.

Волочкова не впервые напоминает, что Вдовин брал у нее в долг крупные суммы. «В одночасье из мыльного пузыря, о чем меня предупреждала его бывшая жена, он превратился в «бизнесмена» за счет пиара на моем имени. После нашей свадьбы у этого человека были другие жены. Удивительно, что спустя 16 лет он все еще остается бывшим мужем Анастасии Волочковой. Меня обескураживает тот факт, что у альфонса грядет свадьба, а комментарии просят у меня. Почему не звонят его официальным женам, с которыми он разводился по причине того, что они не давали ему денег? Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью своего ребенка подло и бесчеловечно. Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени? Они никому не интересны? Видимо, да. Это же позорище какое-то, простите», — добавила балерина.

Сама же Волочкова пока только в предвкушении новой свадьбы. Балерина утверждает, что это событие не за горами, о нем она лично проинформирует журналистов. «Это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру комментировать не стану. Я готовлю новый спектакль и полностью погружена в работу по шесть часов в день. И счастлива в любви и в творческом процессе», — написала Анастасия.