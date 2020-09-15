Волочкова о браке экс-супруга: «Это свадьба альфонса на отнятые у меня миллионы»

Накануне стало известно, что Игорь Вдовин сделал предложение своей избраннице — телеведущей Елене Николаевой. Только сегодня его бывшая жена Анастасия Волочкова решила прокомментировать предстоящую свадьбу бизнесмена, пишет Starhit.ru.
По словам Волочковой, сегодняшним утром она проснулась от звонков журналистов, которым не терпелось узнать ее реакцию на новость о звездной свадьбе.
«Этот альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком. Свадьба альфонса — совет да любовь! Но я при чем в этой ситуации? Это очередное празднование, включая нашу с ним роскошную свадьбу, организованное на отнятые у меня обманным путем 13 лет назад деньги. 3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи», — отметила Анастасия.
Волочкова не впервые напоминает, что Вдовин брал у нее в долг крупные суммы. «В одночасье из мыльного пузыря, о чем меня предупреждала его бывшая жена, он превратился в «бизнесмена» за счет пиара на моем имени. После нашей свадьбы у этого человека были другие жены. Удивительно, что спустя 16 лет он все еще остается бывшим мужем Анастасии Волочковой. Меня обескураживает тот факт, что у альфонса грядет свадьба, а комментарии просят у меня. Почему не звонят его официальным женам, с которыми он разводился по причине того, что они не давали ему денег? Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью своего ребенка подло и бесчеловечно. Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени? Они никому не интересны? Видимо, да. Это же позорище какое-то, простите», — добавила балерина.
Сама же Волочкова пока только в предвкушении новой свадьбы. Балерина утверждает, что это событие не за горами, о нем она лично проинформирует журналистов. «Это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру комментировать не стану. Я готовлю новый спектакль и полностью погружена в работу по шесть часов в день. И счастлива в любви и в творческом процессе», — написала Анастасия.
Напомним, что дочь балерины живет с папой и хорошо ладит с его новой избранницей: Ариадну можно часто увидеть с Еленой на красных дорожках. В гости к маме 14-летняя девушка приезжает довольно часто. «Она стала такой взрослой! Умной и развитой не по годам! Дорожу ее отношением ко мне. У нас ведь очень большая сила по материнской линии: у моей бабушки, мамы, у меня и Ариадны», — недавно делилась Волочкова.