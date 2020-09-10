ОГО ⟩ Никто не ожидал такого: вот чем семейство знаменитого эстонского певца по ночам

Вероятно, вы полагаете, что никто не делает ничего серьезного по ночам, потому что основное внимание уделяется сну. Но людей, которые не спят по ночам и занимаются чем угодно не так мало на земле. Одним таким ярким представителем является девушка Карла-Эрика Таукара - Керли Кивилаан!
Девушка музыканта Карла-Эрика Таукара, Керли Кивилаан делится своими ночными занятиями в своем аккаунте Instagram.
Оказывается, что вместо того, чтобы сладко спать, Керли предпочитает испечь пирог в половине третьего ночи, а когда уже половина четвертого, красотка только начинает задумываться о том, чтобы залезть в постель.
Такой ночной образ жизни явно не скажется хорошо на внешности девушки, ведь давно доказано, что красота напрямую зависит от сна.
Кажется, ночной образ жизни для девушки Карла-Эрика Таукара привычен. Приложение, которое отслеживает сон рекомендует ей попробовать лечь спать немного раньше. По скриншоту видно, что обычно девушка ложиться спать после пол третьего ночи, поэтому приложение рекомендует это исправить и пойти спать в промежутке между 02:30 и 03:30 ночи.
«Ок, буду пробовать», - неуверенно подписывает фотографию Керли.