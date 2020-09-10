ОГО ⟩ Никто не ожидал такого: вот чем семейство знаменитого эстонского певца по ночам

Девушка музыканта Карла-Эрика Таукара, Керли Кивилаан делится своими ночными занятиями в своем аккаунте Instagram.

Оказывается, что вместо того, чтобы сладко спать, Керли предпочитает испечь пирог в половине третьего ночи, а когда уже половина четвертого, красотка только начинает задумываться о том, чтобы залезть в постель.

Такой ночной образ жизни явно не скажется хорошо на внешности девушки, ведь давно доказано, что красота напрямую зависит от сна.

Девушка Таукара Керли даже и не думает про сон. Вместо этого она выпекает пирог в пол второго ночи. Наверное, это все для любимого, думает редакция Limon.ee. ФОТО: скриншот instagram.com/kerlikivilaan

«Сегодня ночью, главной целью будет лечь спать немного раньше, чем обычно, с 02:30 до 03:30», - написано в приложении Керли - трекере сна. ФОТО: скриншот instagram.com/kerlikivilaan