ПРОКЛЯТИЕ? ⟩ В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

После свадьбы певица с мужем Юрием Фирсовым проживала в своей московской квартире на Саратовской улице. Именно здесь Валентина Легкоступова упала в ванной, получив травму головы, ставшую для нее роковой. Сегодня стало известно еще об одной трагедии, произошедшей в доме артистки, пишет «Стархит».
Вчера в одной из квартир в доме на Саратовской улице были обнаружены два бездыханных тела. После опознания было установлено, что они принадлежат 58-летней бывшей медсестре Татьяне и ее 93-летней матери. Первыми тревогу забили соседи, которые стали жаловаться на неприятный запах в подъезде и обратились в полицию.
Сейчас по факту смерти женщин ведется расследование. Соседи предполагают, что Татьяна могла умереть из-за постоянных голодовок и диет, на которых сидела ради стройной фигуры и здорового образа жизни.
Предполагается, что первой скончалась Татьяна из-за сердечного приступа. Ее пожилая мать, которая была лежачей больной, умерла от голода и жажды.
Сообщается, что смерть Татьяны наступила около 12 дней назад. Все это время никому не было дела о ее пропаже. По словам соседей, бывшая медсестра неохотно шла на контакт с окружающими и очень редко принимала гостей.