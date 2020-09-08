ПРОКЛЯТИЕ? ⟩ В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

Вчера в одной из квартир в доме на Саратовской улице были обнаружены два бездыханных тела. После опознания было установлено, что они принадлежат 58-летней бывшей медсестре Татьяне и ее 93-летней матери. Первыми тревогу забили соседи, которые стали жаловаться на неприятный запах в подъезде и обратились в полицию.

Сейчас по факту смерти женщин ведется расследование. Соседи предполагают, что Татьяна могла умереть из-за постоянных голодовок и диет, на которых сидела ради стройной фигуры и здорового образа жизни.

Предполагается, что первой скончалась Татьяна из-за сердечного приступа. Ее пожилая мать, которая была лежачей больной, умерла от голода и жажды.