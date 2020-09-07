Сын Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции

21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин, отправившийся в Турцию вместе с женой Лианой Волковой, пожаловался на испорченный медовый месяц. Об этом он рассказал в сторис своего Instagram-аккаунта, передает портал Леди Mail.ru.
21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин, отправившийся в Турцию вместе с женой Лианой Волковой, пожаловался на испорченный медовый месяц. Об этом он рассказал в сторис своего инстаграм-аккаунта.
Молодой человек сообщил, что по прибытии в отель их багаж потеряли и искали на протяжении двух часов. После этого супруги заявили, что их не устраивает номер. Вместо двуспальной кровати молодоженам предложили разместиться на одиночных, соединенных вместе. Им пришлось сменить гостиницу.
По словам Шульгина, несмотря на это они с женой пытаются сохранять хорошее настроение. «Тут очень классно, горы, красота. Единственное, что ужасно, — здесь каменистый пляж. Там реальные камни и очень больно ногам», — добавил он.
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