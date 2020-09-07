Сын Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции

21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин, отправившийся в Турцию вместе с женой Лианой Волковой, пожаловался на испорченный медовый месяц. Об этом он рассказал в сторис своего инстаграм-аккаунта.

Молодой человек сообщил, что по прибытии в отель их багаж потеряли и искали на протяжении двух часов. После этого супруги заявили, что их не устраивает номер. Вместо двуспальной кровати молодоженам предложили разместиться на одиночных, соединенных вместе. Им пришлось сменить гостиницу.