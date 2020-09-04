ВИДЕО ⟩ На виллу бывшего артиста лейбла Black Star напали грабители

Если вы никогда не слышали песни артиста, то, возможно, замечали его имя на первых полосах криминальной хроники. В нарушении закона сам Pabl.A никогда не был замечен, а вот покушения на него — случаи в последнее время участившиеся. Так, осенью прошлого года машину бывшего подопечного Тимати обстреляли из травматического пистолета. И хотя рэпер находился за рулем иномарки, ни он, ни его девушка, не пострадали.

«Он не видел нападавших и слышал только шум от разбивающегося стекла. Предположений нет ни о нападавших, ни о причинах», — рассказывали тогда представители артиста.

В этот раз объектом нападения стала вилла Pabl.A. Уже несколько дней артист отдыхает в Монако в роскошных апартаментах, на богатство которых и могли позариться грабители.

«Все случилось в ночь с понедельника на вторник, около четырех утра, — рассказал нам музыкант. — Я лежал с открытыми глазами секунд 30, потом услышал, как кто-то проверяет мою дверную ручку, пробуя ее открыть. Я привык закрывать входную дверь в свои комнаты изнутри на замок, поэтому мою дверь открыть бесшумно бы не получилось. Далее я слышу, что в коридоре начинает происходить какое-то движение, начинаю предполагать, что дом могли вскрыть преступники, но до конца в это не верю, ведь весь дом закрыт ролетами. Спустя еще 30 секунд слышу крики охранника и понимаю, что все происходит по-настоящему. Начинается драка на этаже и погоня за нападавшими, однако им удалось скрыться».

Напомним, в прошлом году Александра Пабла ушел из Black Star и занялся собственным творчеством. Впрочем, трудности только закалили характер артиста.

В откровенном интервью Pabl.A, прославившийся после участия в шоу «Песни», признавался, что даже страшная авария его не сломила.