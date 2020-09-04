ВИДЕО ⟩ На виллу бывшего артиста лейбла Black Star напали грабители

Бывший артист лейбла Black Star не в первый раз оказывается замешан в криминальной истории. В прошлом году машину рэпера Pabl.A обстреляли из травматического оружия, в этом — он едва не стал жертвой грабителей, отдыхая на вилле в Монако. Охранники уже написали заявление в полицию, а Pabl.A надеется, что преступников поймают, передает Starhit.ru.
Если вы никогда не слышали песни артиста, то, возможно, замечали его имя на первых полосах криминальной хроники. В нарушении закона сам Pabl.A никогда не был замечен, а вот покушения на него — случаи в последнее время участившиеся. Так, осенью прошлого года машину бывшего подопечного Тимати обстреляли из травматического пистолета. И хотя рэпер находился за рулем иномарки, ни он, ни его девушка, не пострадали.
«Он не видел нападавших и слышал только шум от разбивающегося стекла. Предположений нет ни о нападавших, ни о причинах», — рассказывали тогда представители артиста.
В этот раз объектом нападения стала вилла Pabl.A. Уже несколько дней артист отдыхает в Монако в роскошных апартаментах, на богатство которых и могли позариться грабители.
«Все случилось в ночь с понедельника на вторник, около четырех утра, — рассказал нам музыкант. — Я лежал с открытыми глазами секунд 30, потом услышал, как кто-то проверяет мою дверную ручку, пробуя ее открыть. Я привык закрывать входную дверь в свои комнаты изнутри на замок, поэтому мою дверь открыть бесшумно бы не получилось. Далее я слышу, что в коридоре начинает происходить какое-то движение, начинаю предполагать, что дом могли вскрыть преступники, но до конца в это не верю, ведь весь дом закрыт ролетами. Спустя еще 30 секунд слышу крики охранника и понимаю, что все происходит по-настоящему. Начинается драка на этаже и погоня за нападавшими, однако им удалось скрыться».
Напомним, в прошлом году Александра Пабла ушел из Black Star и занялся собственным творчеством. Впрочем, трудности только закалили характер артиста.
В откровенном интервью Pabl.A, прославившийся после участия в шоу «Песни», признавался, что даже страшная авария его не сломила.
«Я лишился части ног — двух голеней. Это произошло уже почти пять лет назад. Как я нашел в себе силы? Это тяжелый вопрос, но в любом случае могу сказать, что нашел силы внутри себя. Меня мотивировало осознание всей серьезности ситуации, я не мог себе позволить лежать и бездействовать. Я прекрасно понимал, что мир движется вперед, и я должен идти в ногу со временем. Тяжело было то, что мне не на кого было посмотреть, а даже если было, я понимал, что не хочу выживать, как люди у которых проблема подобная моей, я хочу жить! Я долго разбирался в себе, раскладывал все прожитые годы по полочкам и понял, что смогу вырулить в правильную сторону. Скажу честно, это было очень непросто, но я знал лишь одно: раз это случилось, нужно пройти весь этот путь достойно и выйти победителем. Спасибо моим близким за веру в меня», — рассказывал артист.