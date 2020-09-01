ПОТРЯСАЮЩАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллинн ахнул от нового шоу фееричного Бала цветов: посмотрите на счастливицу, выигравшую 1000 евро!

Открыли это грандиозное по задумке и исполнению мероприятие балерины студии Марии Гольцман, станцевавшие «Вальс цветов». Приветственной речью открыл «Бал цветов» вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

В этом году международный конкурс «Цветочное платье» собрал 11 команд из Эстонии, Латвии и Италии, и зрители увидели 11 блистательных спектаклей, где в главных ролях были модели в цветочных платьях.

Работы конкурсантов оценивало жюри по четырем критериям: флористическая техника, цвет, идея и художественный замысел, сценический эффект. Флористическую технику оценивали только те члены жюри, которые имеют специальную европейскую и мировую квалификацию. Возглавил флористическое жюри известный флорист Эстонии Тайво Пиллер. Остальные оценки выставило творческое жюри, в состав которого вошли известные персоны нашей страны: бизнесмен Март Хабер, экстрасенс Илона Калдре, журналист издания Limon.ee Лиана Турпакова, стилист Денис Коваленко, мастер по этикету Татьяна Полякова, светская львица Ану Саагим, ресторатор Беатриче, визажист Меэлис Крик, художник Сергей Минин.

Первое место и премия в 1000 евро досталось Еугении Дурнеа из Италии, на втором с премией в 600 евро Анжела Вазика из Эстонии, на третьем с 300 евро - Эвиа Горбанте из Латвии. Учредителем призового фонда конкурса выступил Департамент культуры Эстонии.