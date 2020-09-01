ПОТРЯСАЮЩАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллинн ахнул от нового шоу фееричного Бала цветов: посмотрите на счастливицу, выигравшую 1000 евро!

29 августа в Таллинне на Ратушной площади фееричным цветочным шоу отметил 21-ю годовщину «Бал цветов» Татьяны Тридворновой. Это не просто праздник королевы цветов, но и настоящий рай для любителей флористического искусства!
Открыли это грандиозное по задумке и исполнению мероприятие балерины студии Марии Гольцман, станцевавшие «Вальс цветов». Приветственной речью открыл «Бал цветов» вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
В этом году международный конкурс «Цветочное платье» собрал 11 команд из Эстонии, Латвии и Италии, и зрители увидели 11 блистательных спектаклей, где в главных ролях были модели в цветочных платьях.
Работы конкурсантов оценивало жюри по четырем критериям: флористическая техника, цвет, идея и художественный замысел, сценический эффект. Флористическую технику оценивали только те члены жюри, которые имеют специальную европейскую и мировую квалификацию. Возглавил флористическое жюри известный флорист Эстонии Тайво Пиллер. Остальные оценки выставило творческое жюри, в состав которого вошли известные персоны нашей страны: бизнесмен Март Хабер, экстрасенс Илона Калдре, журналист издания Limon.ee Лиана Турпакова, стилист Денис Коваленко, мастер по этикету Татьяна Полякова, светская львица Ану Саагим, ресторатор Беатриче, визажист Меэлис Крик, художник Сергей Минин.
Первое место и премия в 1000 евро досталось Еугении Дурнеа из Италии, на втором с премией в 600 евро Анжела Вазика из Эстонии, на третьем с 300 евро - Эвиа Горбанте из Латвии. Учредителем призового фонда конкурса выступил Департамент культуры Эстонии.
Победителем в номинации «Лучший иностранный флорист» стала Виорика Нисторика из Италии, в номинации «Блистательный дебют» - Елена Кириллова из Эстонии, а приз зрительских симпатий достался команде Дениса Мистюрина, в номинации «Лучший сценический образ» - работа эстонской команды Оксаны Большаковой с оригинальным номером «Безумный Шляпник из Алисы в стране Чудес», в номинации «Лучшая креативная идея» - Юлия Забелло и ее работа «Золотая клетка», в номинации «Лучшая цветовая гамма» - юная София Верман.