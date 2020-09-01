Вт, 1.09.2020
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СМОТРИТЕ ⟩ Чем закончился страшный эксперимент над эстонской певицей в прямом эфире?!

В первом выпуске осеннего сезона ведущие и редакторы программы «Õhtu!» устроили страшное испытание для гостьи - певицы Лийс Лемсалу. Еще журналисты гадают, была ли артистка в своем самом новом клипе полностью обнаженной? А портал Limon интересует совсем не это! 

Молодая женщина должна была исполнить свой свежий сингл «Halb või hea», но здесь ее ждал подвох и страшный эксперимент. Артистку заставили петь при температуре -120 градусов, как оказалось, это совсем непросто.

Лийс Лемсалу в морозилке

ФОТО: Remo Tõnismäe

Лийс выдержала в этом страшном приборе-бочке (морозильная камера) несколько минут, ведущий Роберт Роол выключил автомат буквально за 49 секунд до окончания песни и сеанса. Петь и попадать в ноты невозможно, если температура в три раза ниже арктической. 

«Зачем я написала такой припев?» - кричала артистка из бочки. А телеведущая Пирет Лаос в этот момент смеялась над певицей. 

Была ли артистка в своем клипе полностью обнажена?!

Но испытание в морозильной камере - не единственное. Артистке пришлось рассказывать телеведущим и всей стране о клипе и съемках, а также о том, была ли она в нем полностью обнажена. 

После просмотра клипа «Hea või halb» у многих поклонников возник этот вопрос. 

Лийс Лемсалу на диване передачи Õhtu

ФОТО: Remo Tõnismäe

По словам артистки, такое впечатление - искусственное. 

Смотрите видео и фото! 

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