СМОТРИТЕ ⟩ Чем закончился страшный эксперимент над эстонской певицей в прямом эфире?!

Молодая женщина должна была исполнить свой свежий сингл «Halb või hea», но здесь ее ждал подвох и страшный эксперимент. Артистку заставили петь при температуре -120 градусов, как оказалось, это совсем непросто.

Лийс Лемсалу в морозилке ФОТО: Remo Tõnismäe

Лийс выдержала в этом страшном приборе-бочке (морозильная камера) несколько минут, ведущий Роберт Роол выключил автомат буквально за 49 секунд до окончания песни и сеанса. Петь и попадать в ноты невозможно, если температура в три раза ниже арктической.

«Зачем я написала такой припев?» - кричала артистка из бочки. А телеведущая Пирет Лаос в этот момент смеялась над певицей.

Была ли артистка в своем клипе полностью обнажена?!

Но испытание в морозильной камере - не единственное. Артистке пришлось рассказывать телеведущим и всей стране о клипе и съемках, а также о том, была ли она в нем полностью обнажена.

После просмотра клипа «Hea või halb» у многих поклонников возник этот вопрос.

Лийс Лемсалу на диване передачи Õhtu ФОТО: Remo Tõnismäe

По словам артистки, такое впечатление - искусственное.