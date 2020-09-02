ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Уникальные речные прогулки на кораблике в Нарве вдоль российской границы набирают популярность

С 26 по 27 августа в Нарве состоялся ежегодный фестиваль Station Narva, который включал в себя не только музыкальную программу, но и насыщенные и развлекательные интерактивы для гостей. Одной из таких стала возможность отправиться в плавание на корабле Tütarsaare Aino, принадлежащем мореплавателю Ильмару.
Пока солнце не скрылось и небо не затянулось тучами, репортеры портала Limon успели прокатиться на судне и поговорить с капитаном о его жизни и профессии. Смотрите наш фото-и видеорепортаж и делитесь им с друзьями!
Ильмар выглядит как самый настоящий капитан судна: красивейшая бородка, тельняшки, загорелый вид. История его жизни даже более интересна, чем вам могло бы показаться.
На вопрос о том, как он стал капитаном, Ильмар отвечает: «У меня есть в семье очень интересные люди из разных сфер деятельности. В из числе — реальный инженер, который строил корабли. Это самый важный момент, который помог мне пойти по этому пути».
Интересна и сама особенность названия судна, которым управляет Ильмар — Tütarsaare в переводе означает дочь острова. «Если посмотреть на карте и найти Тойла, а через залив посмотреть в сторону Котка, то чуть левее вы увидите два острова: большой и маленький. Это и есть Tütarsaare, дочь острова».