ФОТО ⟩ Оставшаяся без руки Маргарита Грачева впервые решилась на фотосессию без протеза

Обычно девушка фотографировалась с протезом, который она носит, однако в этот раз решилась на смелые кадры.

Грачева опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram. Она сопроводила кадры большим откровенным текстом. Мать двух детей, которой муж отрубил руки в 2017 году, заявила, что давно хотела поучаствовать в такой фотосессии, но не решалась. Она добавила, что всегда ходит с протезом. Маргарита не пошла даже к брату на выпускной из-за поломанного устройства.

По словам Грачевой, отношение к ней без протеза и с ним отличается. Когда женщина носит протез, все смотрят на нее «как на супергероя», если же с культей, то она ловит на себе взгляды жалости.

Но Грачева считает, что людям, у которых нет рук, не надо стесняться этого. Даже если пока не можешь получить протез, сдаваться не надо. По ее мнению, важны внутренние ценности и личность человека.

Подписчики восхитились настроем Грачевой и ее красотой. Они отметили, что женщина выглядит очень смело, а фотосесия – сильный ее шаг.

Также некоторые не сразу заметили, что Маргарита без протеза, обратив внимание на то, как выглядит общий образ девушки, которая является «безумно красивой и харизматичной». Некоторые сравнили жительницу Серпухова с инопланетянкой.