Гороскоп Василисы Володиной на сентябрь 2020 года

Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, какие перемены ждут представителей каждого знака Зодиака в сентябре 2020 года, и дала полезные советы, к которым стоит прислушаться, пишет RUS TVNET.
Сентябрь – месяц, который потребует от нас умеренности во всем. Ретро-Марс будет всячески пытаться увести нас от активной работы и инициатив, предупреждает эксперт.
Сильные эмоции, необычные повороты, неспособность трезво оценивать происходящее – это то, с чем может столкнуться каждый из нас в грядущие 30 дней.
Но это совсем не означает, что неудачи ждут в каждом деле, за которое мы бы ни взялись. Звезды всего лишь призывают к осознанности в поступках и требовательности к себе, когда речь будет заходить о важных инициативах и связанных с ними рисках.
Овен
Для Овнов сентябрь будет полон неожиданных событий – как приятных, так и не очень: некоторые обстоятельства в этом месяце могут достичь кульминации. По этой причине астролог не советует делать большие ставки на свои планы и торопиться с принятием ответственных решений. Лучше оставить место для импровизации и обходить стороной потенциальные осложнения. Дела следует распределять по степени важности и стараться доводить начатое до конца.
А если захочется что-то предусмотреть на будущее, в чем-то рискнуть, то лучше иметь запасной план. Это поможет избежать путаницы, проблем и разочарований.
Телец
Ретроградный Марс в сентябре высвободит внутренних демонов Тельцов. В этом можно найти плюсы: усилится интуитивное чутье, возрастет дар убеждения и красноречия, повысится энергетика, уйдут усталость и апатия. Главным недостатком станет смена мировоззрения: голос совести будет очень слаб, поэтому многие Тельцы рискуют дать волю своей темной стороне, наделав много ошибок, которые придется исправлять не один год. Стабилизировать внутренний баланс добра и зла поможет занятия творчеством, общение с близкими и любимыми людьми.
Близнецы
Сентябрь – сложный месяц, но чем проще Близнецы будут ко всему относиться, тем лучше пойдут их дела. Самое главное - не принимать близко к сердцу незначительные неурядицы. В противном случае не стоит удивляться спаду активности и полной деморализации.
Увы, не все можно взять под контроль, но это временные трудности. Астролог советует относиться ко всему с юмором, призывая на помощь позитивное мышление и играючи решая проблемы.
Эта простая рекомендация поможет эффективно справиться с задачами любой сложности и в нужный момент сделать все правильно.
Рак
Планеты окажут Ракам полное содействие в смене жизненного курса, особенно с 9 по 15 сентября. Но и после будут удачные дни, поэтому рекомендуется сосредоточиться на важных аспектах жизни и поставить перед собой правильные цели.
Весь месяц ретроградный Марс будет влиять на события в жизни Раков, усиливая их способности, в том числе и умение управлять окружающими людьми.
Расплатой за такой подарок станет резкое ослабление энергетики, поэтому Василиса Володина советует Ракам быть более дипломатичными и использовать техники манипуляции только в редких случаях.
Лев
В сентябре Львы будут окружены заботой близких и любимых людей. Однако звезды призывают обратить внимание на ту роль, которую они играют в жизни своей семьи или друзей. Вполне возможно, нужно проявить намного больше внимания и заботы, чем обычно. Кому-то из родных может потребоваться больше общения, а кто-то обратится за помощью. Так или иначе, астролог советует уделить время близким и совместным делам с ними. Если на этот месяц запланированы поездки и семейные мероприятия, то не стоит их откладывать – они принесут успех и вдохнут в жизнь новую энергию.
Дева
Новый месяц выпадает на смену космической энергии, а значит – Девы смогут начать жизнь с чистого листа. Энергетическое влияние планет пробудит в Девах стремление изменить привычную рутину, правда, ретро-Марс может внести свои поправки, подтолкнув этих людей к сомнительным переменам.
Чтобы обойти стороной все опасные авантюры, астролог советует все проверять и не тратить свои силы и время на затеи, которые не вызывают доверия.
Весы
Весам Василиса Володина советует весь месяц быть на страже своего благополучия. Рядом будут люди, которые могут намеренно или по ошибке вставлять палки в колеса. Проще заранее предотвратить ситуацию, чем долго и упорно разбираться с ней после.
Астролог рекомендует подключить интуицию и предугадать, кто и каким способом может чинить препятствия, а затем перевести все в позитивное русло.
Именно творческий адреналин и сильная интуиция помогут Весам действовать неожиданно и смело, несмотря на ограничения и козни недоброжелателей, с которыми они столкнутся.
Скорпион
Самоуверенности Скорпионам не занимать – они искренне считают, что никто не сравнится с ними в красоте, уме и талантах. Но в сентябре планеты активизируют их недоброжелателей: будет много критиков, которые не упустят шанса задеть Скорпионов словами и подорвать их веру в себя.
Астролог рекомендует двигаться своим курсом и не обращать внимания на чужое мнение, игнорировать критику как в онлайн-общении, так и в реальности.
Творческие занятия, активная работа, любимое дело – все это разгонит тучи над головой и вернет оптимизм, отличное настроение и мысли о том, как сделать жизнь еще лучше.
Стрелец
Стрельцам предстоит проявить особое усердие в разных сферах жизни. На них нападет творческое вдохновение, случатся интуитивные озарения, да и романтика не останется в стороне. В сентябре представителям этого знака Зодиака точно не удастся отсидеться за кулисами. Правда, без инициативы и решительных действий мечты так и останутся мечтами, поэтому астролог советует решать неотложные вопросы, которые накопились за лето.
Полезно навести порядок в жизни, мыслях и окружающем пространстве. А эмоциональное напряжение можно снять в спортзале или бассейне. Ни в коем случае не стоит злоупотреблять спиртным и давать повод для ревности.
Козерог
Несмотря на то, что сентябрь пройдет под эгидой ретроградного Марса, Козероги будут держаться молодцами. Главное не тратить силы в противостояниях – сейчас подходящее время для того, чтобы отказаться от всего, что крепко держит и мешает идти вперед. Ничего ужасного не произойдет, если Козероги не станут цепляться за прошлое и драться с ветряными мельницами. Об этом стоит помнить и спокойно идти навстречу новым событиям.
Водолей
В сентябре планеты откроют перед Водолеями возможность окунуться в неизведанный опыт и найти себя в новом деле или отношениях. Лучше всего довериться потоку событий и собственной интуиции.
Астролог также советует сформулировать для себя одну важную и значимую цель на сентябрь и ни при каких условиях не отклоняться от заданного курса.
Можно вносить корректировки из-за непредсказуемости событий, но в остальном лучше всего стремиться строго идти навстречу своим мечтам. Тогда Водолеи заметят, как часть проблем исчезнет сама собой, а новая линия в жизни сформируется благодаря счастливому стечению обстоятельств.
Рыбы
Ретроградный Марс не самое выигрышное событие для Рыб, поэтому им рекомендуется управлять эмоциями и не упускать из-под собственного контроля события своей жизни.
Особого внимания потребуют деньги. Астролог советует заняться подсчетом своих накоплений и долгов, внимательно оценивая новые возможности для заработка.
Лучше быть осторожными, исключить риски и авантюры. Снять стресс и зарядиться удачей помогут отдых, благоустройство дома и семейные дела.