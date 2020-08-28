Пт, 28.08.2020
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ФОТО ⟩ «Растет красавчиком»: сын Ксении Собчак впечатлил поклонников

Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

Ксения Собчак порадовала фанатов трогательным семейным фото. На нем телеведущая позирует вместе с сыном Платоном. Оба запечатлены на берегу моря в Крыму.

На 38-летней Ксении — белое платье с широким кожаным поясом в стиле вестерн. Трехлетний Платон одет в джинсовые шорты и бело-синюю цветастую рубашку. Журналистка крепко прижимает ребенка к себе.

«У кое-кого с этой картинки лето сейчас продолжится, а кто-то будет безумно скучать», — подписала звезда семейную фотографию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как догадываются фанаты, скучать по лету будет Ксения, а Платон — продолжит отдыхать. В целом, снимок собрал море восторженных комментариев. Подросший сын Ксении Собчак и Максима Виторгана признан красавцем.

«Блондинчик, много сердец разобьет», «Растет красавчиком», «Очень похож на маму!» — комментируют поклонники. Некоторые вспомнили примету: если сын похож на мать, это сулит ему большое счастье.

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