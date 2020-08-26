Гороскоп на 26 августа: какие знаки Зодиака ждут перемены в личной жизни

Овен

Не давайте партнеру повода для ревности. Лучше настройтесь на позитивную волну, и тогда вас обоих будет ждать успех.

Телец

Вам откроется давняя тайна, о которой вы ранее не догадывались. Поменьше рассказывайте о себе посторонним.

Близнецы

Если вы ощущаете раздражение, лучше сдерживайте негатив и старайтесь уходить от ненужных конфликтов с окружающими.

Рак

Вам придется изменить свои планы из-за возникших проблем близких вам людей. Отпустите прошлые обиды, пишет «Сегодня».

Лев

Ожидаются крупные финансовые растраты. Учитесь сотрудничать, мирно сосуществовать и находить общий язык с коллегами.

Дева

Готовьтесь к романтическому дню. Если вы не остановитесь на легком флирте, отношения перерастут во что-то более серьезное.

Весы

У вас возможно повышение зарплаты или взлет по карьерной лестнице, так что звезды советуют не упустить свой шанс.

Скорпион

Близкому человеку понадобится ваш дельный совет. Не поскупитесь своим временем и окажите ему посильную помощь.

Стрелец

В этот день лучше напрягать мозги, а не мышцы. Так что постарайтесь поберечься и воздержаться от физического труда.

Козерог

Вас ждет интересная встреча со значимым человеком, который в дальнейшем способен серьезно повлиять на ваше будущее.

Водолей

Не обращайте внимания на сплетни за вашей спиной. Лучше воспользуйтесь своей способностью выбирать оптимальный вариант.

Рыбы