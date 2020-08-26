Гороскоп на 26 августа: какие знаки Зодиака ждут перемены в личной жизни

Гороскоп говорит, что Овны из-за ревности рискуют испортить отношения, а Весам день принесет позитивные новости.
Овен
Не давайте партнеру повода для ревности. Лучше настройтесь на позитивную волну, и тогда вас обоих будет ждать успех.
Телец
Близнецы
Если вы ощущаете раздражение, лучше сдерживайте негатив и старайтесь уходить от ненужных конфликтов с окружающими.
Рак
Лев
Ожидаются крупные финансовые растраты. Учитесь сотрудничать, мирно сосуществовать и находить общий язык с коллегами.
Дева
Готовьтесь к романтическому дню. Если вы не остановитесь на легком флирте, отношения перерастут во что-то более серьезное.
У вас возможно повышение зарплаты или взлет по карьерной лестнице, так что звезды советуют не упустить свой шанс.
Скорпион
Близкому человеку понадобится ваш дельный совет. Не поскупитесь своим временем и окажите ему посильную помощь.
Стрелец
В этот день лучше напрягать мозги, а не мышцы. Так что постарайтесь поберечься и воздержаться от физического труда.
Козерог
Вас ждет интересная встреча со значимым человеком, который в дальнейшем способен серьезно повлиять на ваше будущее.
Водолей
Не обращайте внимания на сплетни за вашей спиной. Лучше воспользуйтесь своей способностью выбирать оптимальный вариант.
Рыбы
Как бы вы ни старались, все дела вы все равно не переделаете, так что сумейте расставить правильно приоритеты.