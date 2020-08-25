ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ⟩ Как прошлым летом в Таллинне снимали фильм Кристофера Нолана «Довод»

Режиссер Кристофер Нолан прибыл в Таллинн со съемочной группой 11 июня, а съемки длились почти до конца июля. Тысячи жителей Эстонии поучаствовали в съемках голливудского фильма в качестве массовки.

Съемки проходили в Горхолле, Теллискиви, недалеко от старого здания суда, на Пярнуском шоссе и Лаагна-теэ. Помимо Эстонии фильм снимали еще в шести странах, в том числе в Италии и Индии.