С ума сойти! В центре Таллинна открылся новый клуб: смотри, какие яркие гости пришли на первую вечеринку!

Весь вечер гостей клуба радовала разнообразная музыка - от Progressive house, Tech-funk, Breaks и D’N’B до Dub-step, Techno и Electro, которую исполняли Dj Max Noize, Dj NioniX, Dj Eleias.

В новом клубе помимо танцпола две зоны отдыха, одна в восточном стиле, другую украшают работы топ-фотографа Дениса Георгевского.

Клуб Chill Out работает по пятницам и субботам с 21.00 до 2 ночи.