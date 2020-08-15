ПЬЯНЫЙ СЕКС И АБОРТЫ ⟩ Какие грехи отмаливает уходившая в монастырь Екатерина Васильева?

Публика запомнила Васильеву по картинам «Экипаж», «С любимыми не расставайтесь», «Чародеи». Критики высоко оценили работу актрисы в трагикомедии «Визит дамы». Предложений от режиссеров было хоть отбавляй, так что же заставило Васильеву пересмотреть взгляды на профессию и исчезнуть с экрана на несколько лет?

Запутанная личная жизнь

Во ВГИКе у Екатерины Сергеевны появилось сразу два настойчивых ухажера: Эдуард Володарский и Сергей Соловьев. Последний был настолько влюблен в Васильеву, что в ее присутствии терялся, робел, дрожал от неуверенности и восхищения. А девушка, в свойственной ей манере, словно не замечала смущения товарища, полагая, что они просто дружат. Однажды, оказавшись на каникулах в Ленинграде, студентка позвонила Соловьеву и напросилась в гости. Они оказались дома вдвоем, Сергей Александрович так разволновался, что спустился в магазин, просто чтобы успокоиться.

«Я пошел, купил хлеба, колбасы, конфет, еще каких-то глупостей. Возвращаясь назад, вдруг почувствовал: во дворе что-то изменилось. Задрав голову вверх, я увидел в своем окне на шестом этаже Катю. Она сидела на подоконнике, свесив ноги во двор, рыжая, длинная, необыкновенно красивая... И сейчас бы, думаю, меня такое сразило, а тогда показалось: с моим домом, да и со всей моей жизнью стряслось нечто невероятное», — вспоминал Соловьев.

Даже несмотря на сильные чувства, Сергей Александрович никогда не решился бы на сближение с Васильевой, если бы не вмешательство третьей стороны. Ею оказался Володарский, который пришел к сокурснице свататься. Получив жесткий отказ, в сердцах обиженный парень спросил, пойдет ли она тогда за Соловьева. Екатерина Сергеевна сочла предложение за забавную шутку и согласилась.

Актриса и думать забыла о том разговоре, как вдруг к ней явился Сергей Соловьев — обсуждать детали свадьбы. Все это казалось авантюрой, но в глубине души Васильева симпатизировала товарищу, так что решила идти до конца. Знакомство с родителями, подготовка, бракосочетание — события понеслись со скоростью света. В итоге союз артистов просуществовал семь лет, о которых оба сейчас вспоминают с теплотой и благодарностью.

Но так ли идеально все было в браке режиссера и актрисы? Поговаривали, измены являлись обычным делом в семье. Писатель Александр Александров в красках описывал в своей книге интрижку поэта Геннадия Шпаликова с Васильевой, и хотя впоследствии Соловьев называл историю бредом, многие поверили в слухи. «Запили мы как-то с Катькой и переспали по пьяни, — делился Шпаликов с Александровым. — Я же не знал, что произойдет дальше. А она взяла меня за жабры и повезла к Сереже каяться. «Мы, — говорит мужу, — согрешили!». Соловьев стал кататься по полу и кричать: «Катя, что ты наделала?».