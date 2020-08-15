ПЬЯНЫЙ СЕКС И АБОРТЫ ⟩ Какие грехи отмаливает уходившая в монастырь Екатерина Васильева?

Актриса всегда быстро принимала решения — легко согласилась на брак с Сергеем Соловьевым, резко оборвала отношения с ним, влюбившись в Михаила Рощина. С возрастом Екатерина Васильева не утратила способность удивлять: театр она бросила ради службы в церкви.
15 августа исполняется 75 лет Екатерине Васильевой, известной зрителям по ролям атаманши в «Бумбараше» и Эмилии в «Обыкновенном чуде». Яркими героинями актриса не гордится: она признается, что никогда не любила кино, а на съемки соглашалась ради денег. Негативное отношение к индустрии развлечений появилось у артистки в 90-х, когда она пришла к вере, отреклась от всего мирского и на несколько лет исчезла с экранов.
А ведь прошлое звезды сложно назвать праведным. Актрисе приписывали романы с поэтом Геннадием Шпаликовым и коллегой по цеху Константином Григорьевым. По слухам, близость с ними случилась у Екатерины Васильевой «по пьяной лавочке», когда она еще была замужем за Сергеем Соловьевым. Но если эти интрижки не подтверждены, то об отношениях Васильевой с Михаилом Рощиным, ставшим в итоге ее вторым супругом, Соловьев знал…
Спустя годы к артистке пришло раскаяние. Екатерина Сергеевна призналась, что сожалеет о нескольких абортах, предательстве мужей и злоупотреблении алкоголем. Как же изменилась жизнь звезды после того, как она нашла спасение в религии?
Звезда ВГИКа
Будущая актриса росла в семье московских интеллигентов: папа — советский поэт, мама по имени Олимпиада — племянница знаменитого педагога Антона Макаренко. Когда Екатерине Васильевой было 12, родители развелись. Отец не стремился поддерживать дочь и бывшую жену материально, поэтому с юного возраста Катя начала подрабатывать на почте. Днем девочка разносила письма, а вечером ходила в театральную студию, так что времени на уроки почти не оставалось, пишет СтарХит.
Хотя примерной ученицей Васильева не была, это компенсировалось артистическим талантом. Без тени сомнения еще до окончания школы девушка подала документы во ВГИК. В мастерской Владимира Белокурова Екатерина считалась едва ли не самой яркой на курсе, и это при том, что по общепринятым меркам назвать ее красавицей не поворачивался язык. Чем же она поражала воображение студентов?
«Катя была очень юная, высокая, стройная, рыжая, с челкой и с гениальной, абсолютной, дотоле мной в женщинах не виданной внутренней свободой. Ей достаточно было войти в комнату или даже просто сидеть, как становилось ясно, что перед тобой совершенно раскрепощенный человек», — описывал однокурсницу Сергей Соловьев.
Педагоги же к этой необычной девушке, мгновенно ставшей звездой богемы, относились двойственно. «Девица несомненно способная, но с никакими внешними данными — уж так отчаянно некрасива, страшнее Раневской. Но та-то — Раневская!» — перешептывались на кафедре.
Возможность доказать собственное превосходство над более привлекательными однокурсницами выдалась, когда в 20 лет Екатерина Васильева дебютировала в кино в ленте «На завтрашней улице». Даже в небольшой роли актриса выглядела убедительно, запоминалась зрителям.
По окончании вуза артистка была нарасхват: выпускницу приняли в театр Ермоловой, затем в «Современник» и, наконец, во МХАТ, где она сыграла свои лучшие роли. В кинематографе самым удачным периодом для звезды стали 70-80-е, когда она снялась в «Бумбараше», «Соломенной шляпке» и «Обыкновенном чуде».
Публика запомнила Васильеву по картинам «Экипаж», «С любимыми не расставайтесь», «Чародеи». Критики высоко оценили работу актрисы в трагикомедии «Визит дамы». Предложений от режиссеров было хоть отбавляй, так что же заставило Васильеву пересмотреть взгляды на профессию и исчезнуть с экрана на несколько лет?
Запутанная личная жизнь
Во ВГИКе у Екатерины Сергеевны появилось сразу два настойчивых ухажера: Эдуард Володарский и Сергей Соловьев. Последний был настолько влюблен в Васильеву, что в ее присутствии терялся, робел, дрожал от неуверенности и восхищения. А девушка, в свойственной ей манере, словно не замечала смущения товарища, полагая, что они просто дружат. Однажды, оказавшись на каникулах в Ленинграде, студентка позвонила Соловьеву и напросилась в гости. Они оказались дома вдвоем, Сергей Александрович так разволновался, что спустился в магазин, просто чтобы успокоиться.
«Я пошел, купил хлеба, колбасы, конфет, еще каких-то глупостей. Возвращаясь назад, вдруг почувствовал: во дворе что-то изменилось. Задрав голову вверх, я увидел в своем окне на шестом этаже Катю. Она сидела на подоконнике, свесив ноги во двор, рыжая, длинная, необыкновенно красивая... И сейчас бы, думаю, меня такое сразило, а тогда показалось: с моим домом, да и со всей моей жизнью стряслось нечто невероятное», — вспоминал Соловьев.
Даже несмотря на сильные чувства, Сергей Александрович никогда не решился бы на сближение с Васильевой, если бы не вмешательство третьей стороны. Ею оказался Володарский, который пришел к сокурснице свататься. Получив жесткий отказ, в сердцах обиженный парень спросил, пойдет ли она тогда за Соловьева. Екатерина Сергеевна сочла предложение за забавную шутку и согласилась.
Актриса и думать забыла о том разговоре, как вдруг к ней явился Сергей Соловьев — обсуждать детали свадьбы. Все это казалось авантюрой, но в глубине души Васильева симпатизировала товарищу, так что решила идти до конца. Знакомство с родителями, подготовка, бракосочетание — события понеслись со скоростью света. В итоге союз артистов просуществовал семь лет, о которых оба сейчас вспоминают с теплотой и благодарностью.
Но так ли идеально все было в браке режиссера и актрисы? Поговаривали, измены являлись обычным делом в семье. Писатель Александр Александров в красках описывал в своей книге интрижку поэта Геннадия Шпаликова с Васильевой, и хотя впоследствии Соловьев называл историю бредом, многие поверили в слухи. «Запили мы как-то с Катькой и переспали по пьяни, — делился Шпаликов с Александровым. — Я же не знал, что произойдет дальше. А она взяла меня за жабры и повезла к Сереже каяться. «Мы, — говорит мужу, — согрешили!». Соловьев стал кататься по полу и кричать: «Катя, что ты наделала?».
Последней каплей, приблизившей развод, стала влюбленность Екатерины Васильевой в Михаила Рощина. На момент знакомства с роковой женщиной драматург тоже был несвободен, однако страсть охватила его, и прошлые отношения утратили значимость.
Без скандалов расставшись с Соловьевым, Васильева вышла замуж за Рощина, и вскоре у них появился сын Митя. По официальной версии, через несколько лет этот брак актрисы распался из-за занятости в кино: мужу надоело терпеть, что возлюбленная пропадает на работе и не уделяет времени семье. Однако спустя годы Михаил признался, что у него имелись и другие причины для развода. Во-первых, драматурга стал раздражать дурной нрав артистки, ее несносный характер, эгоизм и вечное недовольство бытом. Во-вторых, Михаил Рощин уверял, что супруга беспробудно пила.
«Поэт Васильев, отец Кати, был известный пьяница. Катя знает, что это — наследственная болезнь, — подчеркивал драматург. — В каких только клиниках она не лечилась, ничего не помогало».
Однажды Васильева застала мужа в постели с подругой Ириной, что также стало весомой, хотя и не главной, по мнению Рощина, причиной развода. «Ирина была подсобной работницей: она мыла пол, помогала по дому, водила нашего сына в детский сад. Когда я остался с Митей после развода, то позвал Ирину, ребенка оставить было не с кем. Никакой попытки примирения со стороны Кати не шло. Даже когда можно было помириться, она этого не сделала. А Ирина меня женила на себе», — откровенничал Михаил.
Спасение в вере
В 1987-м после 14 лет службы во МХАТе Васильева положила на стол заявление об увольнении. Обиженный этим поступком Олег Ефремов не общался с актрисой три года. В 1993-м стало известно, что артистка решила отказаться и от кино, и от сцены, так как ушла в монастырь. «Она встретила священника отца Владимира, который помог ей вылечиться от алкоголизма, — добавлял Рощин. — Думаю, она искренне стала верующей, иначе бы ничего не получилось».
По словам Васильевой, отказаться от кино было нетрудно: даже о самых значительных своих ролях — в «Бумбараше», «Обыкновенном чуде» — она отзывалась как о коммерческих проектах, говорить о которых стыдно.
«Не любила и не люблю кино. Наверное, и оно было послано мне для смирения. Лишь «Визит дамы» Михаила Козакова готова принять. Собственные актерские удачи связываю только с театром», — отмечала звезда.
К радости поклонников, окончательно из профессии она не ушла: в 1997-м вернулась на сцену, правда, отныне принимает предложения от режиссеров, только если их одобрил духовный наставник. Так, актриса появилась в сериале «Графиня де Монсоро», фильме «Приходи на меня посмотреть», в «Анне Карениной», снятой первым мужем.
«По стопам матери» пошел и Дмитрий Рощин: после окончания ВГИКа он увлекся религией и в итоге стал протоиереем и настоятелем храма. Отныне родительница называла сына «отцом Димитрием» и очень гордилась выбранным им путем. Супруга Любовь подарила священнику семерых детей, которых с младенчества растили в православной вере. Не общался Дмитрий только с первым наследником, рожденным до брака: во времена студенчества Рощин встречался с Еленой Кориковой, и в этом союзе появился мальчик Арсений. По слухам, именно Васильева настояла на разрыве Димы с Кориковой…
Екатерина Сергеевна крестилась только в 33 года и уверена, что жизнь сложилась бы иначе, если бы она сделала это раньше. «Сколько бы детей нарожала, вместо абортов, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла, — рассуждала артистка. — В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось. За то, что до сих пор жива, молю Всевышнего. Редко рассказываю, но я ведь тяжело болела, группу инвалидности имела. Чуть не умерла, дважды оперировали, потом долго лежала в реанимации госпиталя Бурденко. Меня буквально вымолили с того света. Единственное спасение — в вере».