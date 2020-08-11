Виновному в ДТП Михаилу Ефремову диагностировали инсульт

Ранее уже сообщалось, что состояние актера резко ухудшилось накануне суда. Вчера же стало известно, что Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в суд, откуда его увезли в больницу.

СМИ писали, что артисту стало плохо, его речь ухудшилась, потому на место срочно вызвали скорую.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Михаил Ефремов сейчас находится в реанимации, а его состояние оценивают как тяжелое.

Врачи поставили ему диагноз инсульт. При этом адвоката артиста – Эльмана Пашаева – в Боткинскую больницу Москвы, куда отправили Михаила, не пустили из-за карантинных ограничений.

В Telegram-канал Mash опубликован ролик, на котором видно, как Ефремова выносят из здания суда и грузят в авто скорой помощи. Он без сознания. Вероятно, заседание будет перенесено.