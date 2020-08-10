Пн, 10.08.2020
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В КАБЛУКАХ НА ПЛЯЖЕ ⟩ Наповал: в такой позе Сильвию Ильвес вы еще не видели!

Сильвия Ильвес

ФОТО: Andres Haabu

Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес продолжает радовать подписчиков Instagram своими откровенными снимками.

На очередном снимке Сильвия позирует в море на мелководье, касаясь коленями и локтями дна. На красавице надет купальник светло-бирюзового цвета, а поза повелительницы виолончели вызывает лишь эротические фантазии. «Мне не нужно чье-то разрешение, чтобы чувствовать себя великолепно. Уверенность в себе - лучший наряд. Надевайте и владейте им!» - подписала фото Ильвес.

Сильвия Ильвес

ФОТО: Instagram

Другой кадр запечатлел жизнерадостную Сильвию в прыжке на пляже. На ней все тот же купальник и босоножки на платформе и высоких каблуках. Интересно, Ильвес на самом деле разгуливает в такой обуви по песку или же надела для фотосессии?

Сильвия Ильвес

ФОТО: Instagram

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