В КАБЛУКАХ НА ПЛЯЖЕ ⟩ Наповал: в такой позе Сильвию Ильвес вы еще не видели!

На очередном снимке Сильвия позирует в море на мелководье, касаясь коленями и локтями дна. На красавице надет купальник светло-бирюзового цвета, а поза повелительницы виолончели вызывает лишь эротические фантазии. «Мне не нужно чье-то разрешение, чтобы чувствовать себя великолепно. Уверенность в себе - лучший наряд. Надевайте и владейте им!» - подписала фото Ильвес.

Другой кадр запечатлел жизнерадостную Сильвию в прыжке на пляже. На ней все тот же купальник и босоножки на платформе и высоких каблуках. Интересно, Ильвес на самом деле разгуливает в такой обуви по песку или же надела для фотосессии?