Ольга Бузова и Дава показали нежные объятия после слухов о расставании

Некоторое время назад отношения известной пары начали обрастать слухами. Подписчики Бузовой и Манукяна сошлись во мнении, что возлюбленные разошлись, ведь они больше не радуют публику совместными снимками, как раньше. А после и вовсе заподозрили блогера и певицу в пиаре, сообщает Starhit.ru.
По мнению хейтеров, Давид Манукян и Ольга Бузова никогда не были влюблены друг в друга, а просто заключили взаимовыгодный контракт, срок действия которого недавно истек. Именно поэтому в Сети перестали мелькать их трогательные фотографии. Кроме того, начали говорить о том, что пиар-роман подтвердили и приближенные пары, однако эта информация так и не подкрепилась реальными доказательствами.
Сами же возлюбленные предпочли посмеяться над сложившейся ситуацией. Отвечая на вопросы поклонников, Манукян решил подыграть версии, которую выдвинули недоброжелатели. «По условиям контракта я не могу разглашать подробности, сами понимаете. Сейчас наши юристы работают над продлением контракта», — говорил Давид смеясь.
Правда, пара не стала долго держать интригу: блогер вновь порадовал общественность романтическим кадром с Ольгой. Дава показал, как вместе с избранницей лежит в обнимку на диване. «Поднимаем иммунитет», — подписал Манукян.
Ранее Бузова признавалась поклонникам в том, что надеется провести с Давидом остаток своих лет. «Я его первая большая любовь в жизни. И он ни на секунду не сомневается ни в себе, ни во мне, ни в нас. Первое время я была ежиком. Но потом, когда мы начали узнавать друг друга, у меня возникло совершенно необъяснимое ощущение, что мы будем вместе всю жизнь», — отмечала певица.
Пара часто балует друг друга подарками. Так, Манукян подарил возлюбленной кольцо от Van Cleef & Arpels из легендарной коллекции Alhambra стоимостью около 800 тысяч рублей (9140 евро). Аксессуар выполнен в форме четырехлистного клевера и щедро украшен россыпью бриллиантов. Сама Бузова тоже не скупится на сюрпризы для любимого. По слухам, она оплатила их совместный отдых в Тайланде, где одна ночь в гостинице обошлась звездам в 90 тысяч рублей (1028 евро).
Напомним, что Давида нередко обвиняют и в том, что он просто использует Ольгу, чтобы достичь популярности, ведь с началом отношений с певицей доходы блогера выросли в разы. Кроме того, он обзавелся большим количеством новых подписчиков и начал работать над интересными проектами, участие в которых приняла и Бузова. Манукян же уверяет, что любит избранницу и не намерен наживаться за счет женщин. «За всю свою жизнь я не взял ни у одной девушки ни копейки. Всегда сам за себя плачу», — заявлял блогер.