Ольга Бузова и Дава показали нежные объятия после слухов о расставании

По мнению хейтеров, Давид Манукян и Ольга Бузова никогда не были влюблены друг в друга, а просто заключили взаимовыгодный контракт, срок действия которого недавно истек. Именно поэтому в Сети перестали мелькать их трогательные фотографии. Кроме того, начали говорить о том, что пиар-роман подтвердили и приближенные пары, однако эта информация так и не подкрепилась реальными доказательствами.

Сами же возлюбленные предпочли посмеяться над сложившейся ситуацией. Отвечая на вопросы поклонников, Манукян решил подыграть версии, которую выдвинули недоброжелатели. «По условиям контракта я не могу разглашать подробности, сами понимаете. Сейчас наши юристы работают над продлением контракта», — говорил Давид смеясь.

Правда, пара не стала долго держать интригу: блогер вновь порадовал общественность романтическим кадром с Ольгой. Дава показал, как вместе с избранницей лежит в обнимку на диване. «Поднимаем иммунитет», — подписал Манукян.

ФОТО: Instagram

Ранее Бузова признавалась поклонникам в том, что надеется провести с Давидом остаток своих лет. «Я его первая большая любовь в жизни. И он ни на секунду не сомневается ни в себе, ни во мне, ни в нас. Первое время я была ежиком. Но потом, когда мы начали узнавать друг друга, у меня возникло совершенно необъяснимое ощущение, что мы будем вместе всю жизнь», — отмечала певица.

Пара часто балует друг друга подарками. Так, Манукян подарил возлюбленной кольцо от Van Cleef & Arpels из легендарной коллекции Alhambra стоимостью около 800 тысяч рублей (9140 евро). Аксессуар выполнен в форме четырехлистного клевера и щедро украшен россыпью бриллиантов. Сама Бузова тоже не скупится на сюрпризы для любимого. По слухам, она оплатила их совместный отдых в Тайланде, где одна ночь в гостинице обошлась звездам в 90 тысяч рублей (1028 евро).