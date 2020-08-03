ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Мужчина с бензопилой устроил зрителям Русского театра настоящие «Похороны по-эстонски»!

Вплоть до 9 августа на территории Музея под открытым небом в Виймси под режиссурой Юллара Сааремяэ Русский театр Эстонии каждый день будет ставить спектакль «Похороны по-эстонски» по культовой пьесе эстонского писателя Андруса Кивиряхка.
Редакция портала Limon.ee побывала на одной из генеральных репетиций и подготовила эксклюзивный репортаж, в рамках которого поговорила с режиссером Юлларом, художественным руководителем Русского театра Филиппом Лосем, а также актерами труппы.
Комфортно ли русским актерам играть эстонцев, почему в этот раз место действия спектакля перенесется на улицу и о каких на самом деле проблемах рассказывает пьеса Кивиряхка. Cмотрите наш фото-и видеорепортаж и делитесь с друзьями!
Билеты на постановку можно приобрести ЗДЕСЬ.
О чем спектакль «Похороны по-эстонски»
Вторая мировая война, годы советских лагерей, коммунистическое прошлое — вся история 20-го века, кажется, ураганом проходит по судьбам старого Андреса, его домочадцев и соседей. Всю жизнь он работал, не покладая рук, всю жизнь только работа согревала его, никто и никогда не видел старого Андреса сидящим без дела... И вот Андрес-старший умирает. Но даже смерть он встречает за работой — соседи находят односельчанина лежащим у поленницы с топориком в руках.
На похороны собирается вся семья Андреса, в том числе и его 25-летний внук Андрес-младший. Будучи маленьким мальчиком, он часто приезжал сюда на лето вместе с родителями. Но деревню молодой Андрес ненавидит всей душой, для него она — чуждый мир, которым правят тяжелый ненавистный труд, скупость и бедность. Кажется, что именно на Андресе-младшем и закончится род, закончится история этой семьи со своим патриархальным укладом и трагической историей.
Миф о трудолюбии эстонцев в представлении Кивиряхка оказывается тяжкой обузой. Непосильным грузом, который нация с гордостью несет на плечах, не понимая, что уродует себе позвоночник.