Гороскоп на выходные: Тельцам нужно готовиться к сопротивлению, Девам следует немного замедлиться

Овен

Ваш рациональный ум и животные инстинкты будут на этих выходных согласованы и работать сообща, Овен. Это может стать хорошей базой для достижения успеха. Чтобы увеличить свои возможности, объединяйтесь с другими людьми, которые разделяют схожие с вашими мысли и желания. Гороскоп говорит, не бойтесь делиться с окружающими глубокими мыслями и эмоциями. Ваша готовность выразить себя демонстрирует, насколько вам сейчас комфортно внутри, и в правильном ли вы направлении движетесь.

Телец

Что-то или кто-то может противостоять вам в эти дни, Телец. Но при этом постарайтесь не строить поверхностных догадок и предположений о ситуации, пока не узнаете все ключевые факты. Поступки людей могут оказаться совсем не тем, чем кажется на первый взгляд. Также гороскоп говорит, соблюдайте спокойствие и придерживайтесь внутренней гармонии. Маленькие неприятности могут капля за каплей разъедать вас. Поэтому справляйтесь с проблемами по мере их появления, не накапливая, и придумайте способ утилизировать внутреннее напряжение.

Близнецы

В эти выходные у Близнецов будет сила и умственный тонус, чтобы преодолеть любое препятствие. Не позволяйте страху или сомнениям сдерживать вас. Очистите себе путь вперед и будьте сильны и активны в своем восприятии всего нового. Гороскоп говорит, выберете себе достойную цель и не сворачивайте с пути к ее достижению. Мыслите свободно, сняв себя все ментальные блоки.

Рак

У Раков настанет период, когда они будут то и дело оказываться в нужном месте в нужное время. Ловите момент, используйте появившиеся новые возможности для того, чтобы отстоять свои интересы. Также гороскоп говорит, что в эти дни любой негативный опыт можно будет превратить в ценный урок на будущее. И помните, даже если вы не сможете изменить определенную ситуацию, вы можете, по крайней мере, изменить свою реакцию на нее.

Лев

Может запахнуть войной, Лев. Противоречия и столкновение за обладание ограниченными ресурсами приведут к нарастанию напряженности. Сохраняйте стойкость, но при этом объективно оценивайте свои силы. Не стоит идти на открытую конфронтацию в ситуации, где вы заведомо слабее и находитесь в невыгодной позиции. Также гороскоп говорит, не сжигайте мосты, отрезая себе пути к отступлению, и имейте запасной план.

Дева

Вероятно, в эти выходные вам следует немного замедлиться, Дева. Лучше, если вы сделаете перерыв и позволите кому-то другому взять на себя инициативу. Сконцентрируйтесь на текущих небольших делах и позаботьтесь о проблемах, которые возникают у близких. Гороскоп говорит, вам необходимо набраться сил, прежде чем двигаться дальше и браться за что-то большое и грандиозное. Поэтому обеспечьте себя качественным отдыхом.

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