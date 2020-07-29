ФОТО ⟩ Один из самых интересных развлекательных объектов Эстонии! Почему на этих руинах должен побывать каждый?

Для начала узнаем с вами историю. Первое упоминание об этом месте датируется XIII веком, тогда здесь располагался средневековый город. В этом веке датчане начали строить замок на холме с названием Валлимяги. Большая стена по периметру города появилась в XIV веке, в некоторых ее местах толщина достигала двух метров! Сам замок строился до XVI века, а потом медленно разрушался.

Сейчас замок, а точнее его руины, превратились в один из самых интересных и необычных развлекательных центров не только Эстонии, но и, наверное, Прибалтики. Тут каждый может побывать в роли средневекового рыцаря, посмотреть интересные постановки и даже побывать в музее с самой настоящей камерой пыток. А еще можно поиграть в средневековый футбол, распробовать разные эликсиры, поучаствовать в самой настоящей и битве и даже изготовить черный порох своими руками. А если подняться по винтовой лестнице на крышу, то можно посмотреть на это всё сверху, пишет Zen.Yandex.ru.

Происходящее на территории замка ФОТО: Shutterstock

Тут вам предложат побывать в ремесленных мастерских и в винном погребе, где даже можно выпить пару рюмочек. Ну если вы захотите поесть, то тут работает таверна со средневековым меню, голодными точно не останетесь.