ФОТО ⟩ «Обычный человек постеснялся бы»: Певцов выставил Дроздову без макияжа напоказ

Он выложил четыре фотографии, на которых запечатлена его супруга. Как могли понять подписчики, Ольга проводит время за книгой, лежа на шезлонге. Один из кадров Дмитрий сделал настолько крупным, что поклонники смогли рассмотреть лицо Дроздовой детально, пишут Дни.

Многие отметили, что актриса отлично выглядит в 55 лет. Одна из подписчиц призналась, что не перестает восхищаться смелостью Ольги, ведь показать себя без макияжа "обычный человек постеснялся бы".

А привыкшие к ретушированным снимкам посоветовали Дроздовой пользоваться косметикой перед фотосессией. "Благоразумнее бы было поставить фильтр", – считает сварливый пользователь Сети.