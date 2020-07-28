Петросяна сняли с молодой женой в неформальной обстановке

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с некоторых пор перестали прятаться и теперь смело позируют на камеру. В Сети появилось свежее фото супругов, рассказывают Dni.ru.
Татьяна Брухунова считается не только пятой женой, но и правой рукой Евгения Петросяна. Молодая супруга занимается всеми делами прославленного артиста. Причем свои обязанности выполняет без шума и пыли: еще ни разу Татьяна не была замечена в каком-либо скандале, касающемся работы. Можно не сомневаться, что Брухунова все делает четко.
До недавнего времени Татьяна и Евгений предпочитали не появляться в свете вместе, держали дистанцию. А после того, как стало известно о свадьбе (и даже якобы рождении общего ребенка), пара перестала прятаться.
Петросян и Брухунова свободно фотографируются вместе. Об этом свидетельствует появившийся в Сети их новый снимок. Примечательно, что его обнародовал сам юморист.
Кадр был сделан во время репетиции новых номеров «Петросян-шоу». Уже в начале августа пройдут съемки. «Материалов оказалось в полтора раза больше, чем требуется, но снимать будем все. Главное — что останется. И у меня тоже семь новых работ!» — похвастался Евгений Петросян.
Юморист очень увлечен деятельностью. «Кипит работа, появилось несколько очень хороших артистов со своей, как теперь говорят, харизмой, а в комическом жанре это очень важно. Следующий прогон будет посвящен только музыкальным номерам, их у нас тоже очень много. Что-то я утверждаю, что-то уходит в шлак. Словом, как всегда — кропотливая работа над каждым словом. Ради вашего хорошего настроения — наша работа», — рассказал популярный артист в Instagram.
Поклонники с обрадовались снимкам, а попутно справились о бывшей жене юмориста Елене Степаненко. Они поинтересовались, идут ли съемки шоу «Еще не вечер». Напомним, что после развода с Петросяном карьера Степаненко резко пошла вверх — она стала ведущей собственной передачи на «второй кнопке».
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Репетиции продолжаются. Собственно, уже мало осталось дней - 1-2 августа съёмки. Материалов оказалось в полтора раза больше, чем требуется, но снимать будем всё. Главное - что останется. И у меня тоже 7 новых работ! #евгенийпетросян #петросян #театревгенияпетросяна #петросяншоу #репетиция #юмор #телевидение #россия1