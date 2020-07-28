Петросяна сняли с молодой женой в неформальной обстановке

Татьяна Брухунова считается не только пятой женой, но и правой рукой Евгения Петросяна. Молодая супруга занимается всеми делами прославленного артиста. Причем свои обязанности выполняет без шума и пыли: еще ни разу Татьяна не была замечена в каком-либо скандале, касающемся работы. Можно не сомневаться, что Брухунова все делает четко.

До недавнего времени Татьяна и Евгений предпочитали не появляться в свете вместе, держали дистанцию. А после того, как стало известно о свадьбе (и даже якобы рождении общего ребенка), пара перестала прятаться.

Петросян и Брухунова свободно фотографируются вместе. Об этом свидетельствует появившийся в Сети их новый снимок. Примечательно, что его обнародовал сам юморист.

Кадр был сделан во время репетиции новых номеров «Петросян-шоу». Уже в начале августа пройдут съемки. «Материалов оказалось в полтора раза больше, чем требуется, но снимать будем все. Главное — что останется. И у меня тоже семь новых работ!» — похвастался Евгений Петросян.

Юморист очень увлечен деятельностью. «Кипит работа, появилось несколько очень хороших артистов со своей, как теперь говорят, харизмой, а в комическом жанре это очень важно. Следующий прогон будет посвящен только музыкальным номерам, их у нас тоже очень много. Что-то я утверждаю, что-то уходит в шлак. Словом, как всегда — кропотливая работа над каждым словом. Ради вашего хорошего настроения — наша работа», — рассказал популярный артист в Instagram.